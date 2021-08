'Tesla-tante' Cathie Wood moet in het verweer tegen shorters...

De razend populaire sterbelegger Cathie Wood zegt dat ze haar hefboomfonds ARK Investments heeft opgericht na een goddelijke ingeving. Sinds deze week mag ze bidden dat kritische collega's haar miljardenproject niet aan flarden schieten.

Volgens de experten ter zake is God doorgaans overal. Maar het lijkt erop dat je iets meer kans hebt Hem te spotten als je op Wall Street werkt. Lloyd Blankfein, de toenmalige topman van de Amerikaanse bankenreus Goldman Sachs, zei kort na de financiële crisis al dat hij en zijn collega's niets anders deden dan 'Gods werk' verrichten.

Ook de Amerikaanse Cathie Wood, die met de miljardenfondsen van haar vermogensbeheerder ARK Investment Managers is uitgegroeid tot een van de invloedrijkste beleggers van het moment, beweert dat ze haar carrière te danken heeft aan goddelijk advies.

De essentie Zwaargewicht : Met haar vermogensbeheerder ARK Investments groeide de Amerikaanse Cathie Wood uit tot een van de invloedrijkste beleggers van het moment. Wood investeert volop in aandelen van innovatieve bedrijven die volgens haar de wereld op zijn kop kunnen zetten: elektrische of zelfrijdende wagens, cryptomunten, 3D-printing, genetica. Ze is vooral bekend als een van de grootste believers in de autobouwer Tesla.

: Met haar vermogensbeheerder ARK Investments groeide de Amerikaanse Cathie Wood uit tot een van de invloedrijkste beleggers van het moment. Wood investeert volop in aandelen van innovatieve bedrijven die volgens haar de wereld op zijn kop kunnen zetten: elektrische of zelfrijdende wagens, cryptomunten, 3D-printing, genetica. Ze is vooral bekend als een van de grootste believers in de autobouwer Tesla. Religieu s: De 65-jarige Californische is erg gelovig. In een podcast gaf ze vorig jaar mee dat ze Ark Investments zeven jaar geleden had opgericht nadat de Heilige Geest haar carrièreadvies had gegeven.

s: De 65-jarige Californische is erg gelovig. In een podcast gaf ze vorig jaar mee dat ze Ark Investments zeven jaar geleden had opgericht nadat de Heilige Geest haar carrièreadvies had gegeven. Onder vuur: Afgelopen week werd duidelijk dat enkele prominente shorters erop speculeren dat ARK Investments zware verliezen zal lijden. Critici menen dat het fonds te zwaar inzet op een handvol overgewaardeerde 'disruptieve' bedrijven die nog geen cent winst hebben gemaakt.

In de podcast 'Jesus Calling' vertelde de 65-jarige Wood vorig jaar hoe ze op het idee kwam op haar 57ste, na een jarenlange carrière als analiste op Wall Street, een eigen hefboomfonds op te richten. De Californische, die de econoom en Reagan-adviseur Arthur Laffer als mentor kende, boog zich als analiste al jaren over vernieuwende tech- en internetbedrijven. Aan het begin van de jaren 2000 gold ze zelfs als een vroege believer in het prille e-commercebedrijf Amazon.

Maar na de financiële crisis begon ze zich meer en meer vragen te stellen bij de business waarin ze actief was, zei Wood in de podcast. 'En plots was daar de Heilige Geest, die tegen mij zei: oké, dit wordt het plan. Je hebt al je hele carrière innovatie en disruptie bestudeerd. Waarom ga je niet je eigen sector ontwrichten?'

Als de Heilige Geest iets vraagt, kan je moeilijk weigeren. Wood lanceerde zeven jaar geleden ARK Investment Managers - de naam verwijst volgens haar naar de Ark des Verbonds - om via beursgenoteerde fondsen volop in te zetten op nieuwe en baanbrekende technologieën zoals elektrische en zelfrijdende wagens, artificiële intelligentie, cryptomunten, genetica, 3D-printen of ruimtevaart. Ook het Leuvense 3D-printingbedrijf Materialise maakt deel uit van de beleggingsportefeuille.

Financieel zwaargewicht

Vorig jaar werd Wood pas echt een financieel zwaargewicht. Dankzij de koersexplosie van bedrijven als Zoom, Spotify, de specialist in medisch advies Teladoc of het fintechbedrijf Square boekte Woods vlaggenschipfonds ARK Innovation in het coronajaar 2020 een rendement van 149 procent.

Vooral met haar investering in de pionier in elektrische wagens Tesla maakte Wood naam. Al in 2018 opperde ze dat Tesla, toen op de beurs hooguit 300 dollar per aandeel waard, binnen vijf jaar naar 700 à 4.000 dollar kon stijgen. Toen die doelstelling begin dit jaar al werd gehaald - we nemen de aandelensplitsingen die Tesla doorvoerde mee in rekening - voorspelde Wood dat een aandeel Tesla tegen 2025 3.000 dollar waard zou zijn. Vandaag staat de teller op zo'n 670 dollar.

Wood moet intussen wel opnieuw bij de Heilige Geest aankloppen als ze dit jaar haar succes van 2020 wil evenaren. De groeiaandelen waarin ARK belegt, staan al even onder druk, waardoor het fonds over de eerste jaarhelft een verlies van 7 procent leed. Heel wat beleggers besloten daarop de biezen te pakken, al heeft het fonds nog altijd een slordige 23 miljard dollar aan vermogens onder beheer.

Sinds deze week ligt Wood ook openlijk onder vuur bij enkele prominente hefboomfondsbeheerders. Die menen dat ARK te grote posities neemt in een handvol overgewaardeerde bedrijven die niet eens winst boeken. Bovendien zou ze vooral kiezen voor hyperpopulaire aandelen die in de smaak vallen bij het groeiende legertje 'memebeleggers', dat zich schijnbaar niets aantrekt van fundamentele analyse.

Via een opvallend transparante communicatie - Wood zet haar research gratis online en heeft een eigen YouTube-kanaal - werd ze al snel de heldin van een nieuwe generatie jonge retailbeleggers. Fans kunnen online zelfs T-shirts van 'Aunt Cathie', of tante Cathie, kopen.

Wood zegt dat de Heilige Geest haar aanspoorde om ARK Investments op te richten. Ze zal hem opnieuw nodig hebben als ze dit jaar het succesnummer uit 2020 wil evenaren.

De bekendste criticus is Michael Burry, de shorter die wereldberoemd werd omdat hij bij de eersten de Amerikaanse subprimecrisis voorspelde. Burry verwacht dat Woods ARK Innovation ooit het deksel op de neus krijgt omdat het zo zwaar inzet op een handvol techbedrijven en de risico's te weinig spreidt.