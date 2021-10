Tesla trekt hoofdzetel weg uit Silicon Valley

De hoofdzetel van de Amerikaanse autoconstructeur Tesla verhuist van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas.

Dat heeft topman Elon Musk donderdag aangekondigd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla. ‘We zijn trots aan te kondigen dat we verhuizen naar Texas’, zei Musk.

Voor de gelegenheid droeg Musk een cowboy style broeksriem met daarop ‘Don’t mess with T’ met de T in het logo van Tesla, verwijzend naar de slogan van een antisluikstortcampagne van Texas.

Eerder trokken ook onder meer Oracle, HP en Toyota hun Amerikaanse hoofdzetel weg uit Silicon Valley en Californië om zich te vestigen in Texas. Texas staat gekend als een staat met lagere kosten voor levensonderhoud, een gunstiger belastingsregime en minder strenge regulering.

Het voorbije jaar had Musk als eens gedreigd de hoofdzetel te verplaatsen naar Texas, uit onvrede met de gedwongen sluiting van de fabriek in Fremont, nabij San Francisco, als gevolg van de pandemie.

Tesla is in Austin volop bezig met de bouw van een grote fabriek om auto’s te assembleren en autobatterijen te produceren. De verhuis betekent niet dat het bedrijf helemaal wegtrekt uit Californië. Musk gaf namelijk aan de productiecapaciteit op de site in Fremont op te trekken.