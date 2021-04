Tesla-uitdager Polestar tankt bijna half miljard bij

Polestar, een joint centure tussen Volvo en het Chinese moederbedrijf Geely, produceert zijn wagens in het Chinese Chengdu, maar heeft zijn hoofdkwartier in het Zweedse Göteborg. Op termijn is het niet uitgesloten dat een deel van de productie ook terechtkomt in de Volvo-vestiging in Gent. De Polestar 2 wordt gebouwd op het onderstel van de compacte SUV XC40, die in Gent van de band rolt.