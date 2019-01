Tesla-uitdager begraaft strijdbijl met hoofdaandeelhouder

Met de start van een nieuw jaar lijkt de hemel eindelijk op te klaren voor Faraday Future, het Chinese bedrijf dat zich in de markt wil zetten als ‘Tesla-killer’, maar dat achtervolgd wordt door financiële problemen.

Vorig jaar leken die geldproblemen van de baan, toen de Chinese miljardair Hui Ka Yan via zijn bedrijf Evergrande Health een investering van 1,7 miljard euro in Faraday beloofde. Enkele maanden later liep die deal echter al op de klippen.