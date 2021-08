Tesla valt steeds meer uit gratie van Chinezen

Tesla heeft het steeds moeilijker om in de belangrijke Chinese markt kopers te vinden. Afgelopen maand daalde de verkoop met 69 procent.

Wat is aan de hand met de verkoop van Tesla in China? In april verkocht de Amerikaanse producent van elektrische wagens bijna 36.000 wagens in het land. In juni was dat aantal teruggevallen tot 28.138, maar in juli zakte de verkoop tot amper 8.621 wagens, leren cijfers van de China Passenger Car Association.

De reden voor de teruglopende verkoop is tweeërlei. Enerzijds heeft Tesla in China steeds meer af te rekenen met negatieve publiciteit. Het begon met een filmpje van een ontevreden Tesla-rijder op de autoshow van Sjanghai. In een reactie zei Tesla dat de man zich voor de kar van een concurrent had laten spannen. Die opmerking schoot veel Chinezen in het verkeerde keelgat en op sociale media werd het bedrijf gekapitteld voor de magere klantenservice.

Er duiken steeds meer verhalen op over ongevallen met Tesla’s, waardoor de regelgevers in China zich stilaan zorgen maken over de veiligheid van de wagens.

Concurrentie

Anderzijds heeft Tesla af te rekenen met toenemende concurrentie van Chinese spelers, die zich onderscheiden met nieuwe designs en een betere klantenservice. Bij Tesla rolden in juli net geen 33.000 wagens van de band in de Chinese fabriek, waarvan er 8.621 lokaal werden verkocht. De rest werd buiten China verkocht. Concurrenten als BYD (50.387) en SAIC (27.347) verkochten afgelopen maand een pak meer elektrische wagens in China.