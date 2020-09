Tesla van 25.000 dollar ontgoochelt beleggers

Elon Musk belooft tegen 2023 een elektrische Tesla die 25.000 dollar kost. Die verre tijdshorizon ontgoochelt de markt.

Toen Elon Musk dinsdagavond op het podium klom van Battery Day, werd hij verwelkomd door 240 claxonnerende aandeelhouders. Vanuit een Tesla Model 3 op de bedrijfsparking van Tesla keken zij, samen met 270.000 online kijkers, uit naar het langverwachte event van de Amerikaanse autobouwer.

Musk had zijn fans 'een van de spannendste dagen in de geschiedenis van Tesla' beloofd. Er circuleerden allerlei wilde geruchten over de doorbraken die de CEO zou aankondigen. Maar de Battery Day ontgoochelde heel wat waarnemers.

De flamboyante CEO kondigde aan dat Tesla een auto voor 25.000 dollar (omgerekend 21.400 euro) op de markt wil brengen. Het bedrijf wil de prijs van een batterij 56 procent doen dalen. Daarvoor stelde Musk een gloednieuwe accu voor, de 4680, die krachtiger en goedkoper is dan de huidige exemplaren.

Drie jaar

De goedkope Tesla komt er volgens Musk evenwel pas in 2023. 'Binnen drie jaar zullen we een auto van 25.000 dollar hebben van hetzelfde niveau, of misschien zelfs een beetje beter, dan een vergelijkbare auto op benzine', stelde hij. 'De innovatie werkt al, maar nog niet met een hoog rendement. Er is een duidelijke weg naar succes, maar tussen hier en daar wacht tonnen werk.'

De relatieve tijdshorizon ontgoochelde veel waarnemers, temeer omdat Musk deadlines in het verleden vaak miste. 'Niets wat Musk bediscussieerde over batterijen is al gefikst', zei analist Craig Irwin van Roth Capital Partners. 'Er was niets tastbaars.' Ook analisten van UBS reageerden kritisch. 'Tegen de tijd dat de auto er is, zal er aanzienlijke concurrentie bestaan in het segment, onder meer van de Volkswagen-groep.'

Volkswagen lanceerde deze maand zijn langverwachte ID3, die in Belgiƫ 38.000 euro kost. De Duitse autobouwer wil eind dit jaar al een kleine versie onder de psychologische grens van 30.000 euro laten duiken. Tesla's 'betaalbare' Model 3 is vandaag in Belgiƫ vanaf 48.800 euro verkrijgbaar. In de VS moet het model 35.000 dollar kosten.

Beurs

Ook de beurs reageerde negatief op de boodschap dat beleggers geduld moeten uitoefenen. Het aandeel was dinsdag tijdens de beursdag al met 5 procent gezakt, na enkele tweets van Musk waarin hij de overdreven verwachtingen al wat temperde. In de nabeurshandel kreeg het aandeel nog een tik van 7 procent.

Musk maakte duidelijk dat Tesla een groter deel van de productie in eigen huis wil afhandelen. Daarom wil het bedrijf in de toekomst zelf batterijcellen maken in zijn eigen fabrieken. De productie van de nieuwe accu's is op kleine schaal al begonnen in een fabriek in Nevada. Tegen eind volgend jaar moet er een nieuwe fabriek komen in de buurt van de Tesla-fabriek in Fremont. Na de aankondiging van die agressieve plannen kregen grote batterijleveranciers zoals Panasonic, LG Chem en CATL klappen op de beurs.