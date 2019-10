Tesla verrast met resultaten derde kwartaal

De Amerikaanse bouwer van elektrische wagens pakt in het derde kwartaal uit met verrassende winstcijfers en een record aantal geleverde wagens.

CEO Elon Musk is er naar eigen zeggen 'gerust in dat dit jaar de kaap van 360.000 geleverde wagens zal overschreden worden'.

In het derde kwartaal draaide de autoproducent een omzet van 6,3 miljard dollar. De winst per aandeel ging naar 1,86 dollar, terwijl analisten uitgingen van een verlies van 42 cent per aandeel.