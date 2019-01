Tesla verwacht dit jaar winst in elk kwartaal

Tesla boekte in het vierde kwartaal minder winst dan in het derde. Maar voor 2019 verwacht de Amerikaanse producent van elektrische auto's winst in elk kwartaal.

De Amerikaanse producent van het elektrische Model 3 boekte in het laatste kwartaal van 2018 een nettowinst van 139,5 miljoen dollar. Dat is minder dan in het derde kwartaal toen het profiteerde van iets hogere belastingvoordelen.

De vrije cashflow van Tesla bedroeg in het vierde kwartaal 910 miljoen dollar, beter dan in het derde kwartaal. De bedrijfswinst bleef in vergelijking met het derde kwartaal stabiel op 414 miljoen dollar. De winst per aandeel bedroeg 1,93 dollar per aandeel.

Analisten hielden voor het vierde kwartaal rekening met een gemiddelde winst per aandeel van 2,15 dollar, een omzet van 7,07 miljard dollar en een vrije cashflow van 411 miljoen dollar. Tesla boekte in het derde kwartaal verrassend 311 miljoen dollar nettowinst, maar topman Elon Musk had in zijn voorlopige vooruitzichten al aangegeven dat de winst in het vierde kwartaal iets lager zou liggen dan in het derde.

Winst verwacht

400.000 auto's Dit jaar verwacht Musk 360.000 tot 400.000 auto's te kunnen produceren.

Begin januari had Musk aangekondigd dat er geluk nodig zou zijn om in het eerste kwartaal van 2019 in de zwarte cijfers te blijven. Nu maakte Musk bekend dat hij optimistisch is en het eerste kwartaal van 2019 toch met een kleine winst hoopt af te sluiten. Voor de daaropvolgende kwartalen verwacht hij wel degelijk winst en een positieve vrije cashflow dankzij de verhoging van de productie.

Tegen eind dit jaar belooft Tesla 7.000 Model 3 auto's per week van de band te laten rollen. Tesla verkocht vorig jaar in de VS net geen 140.000 Model 3-auto's. Dit jaar verwacht Musk 360.000 tot 400.000 auto's te kunnen produceren, dat is een stijging van respectievelijk 45 tot 65 procent in vergelijking met het jaar voordien.

Tesla heeft altijd beloofd dat het zijn elektrische Model 3- auto tegen 35.000 dollar in de markt zou zetten, maar tot nu toe is het daar niet in geslaagd. De goedkoopste versie kost al gauw 44.000 dollar.