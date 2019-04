Tesla voert logistieke druk op in Zeebrugge

Autobouwer Tesla biechtte gisteren op dat hij zijn leveringstermijnen niet haalt. Maar in Zeebrugge rollen de Model 3-wagens steeds sneller het schip af. 'Musk neemt risico's.'

‘Het was de waanzinnigste logistieke uitdaging die we ooit meemaakten’, tweette Tesla-topman Elon Musk zopas. Hij had het over de levering van Model 3 - de goedkoopste Tesla, die nog altijd een slordige 58.000 euro kost - die sinds begin dit jaar voor het eerst buiten de Verenigde Staten verscheept wordt.

Het nieuwe model leidde tot een enorme boost in de verkoop in Europa en China. Maar dat had volgens de Amerikaanse elektrischeautoproducent ook een enorme impact op de logistieke keten, waardoor het langer duurde om die Model 3 bij internationale klanten te krijgen. Tegelijk had Tesla in de VS af te rekenen met minder gunstige belastingvoordelen voor e-auto’s. ‘We kampten met vele uitdagingen die we voor het eerst tegenkwamen’, stelt het bedrijf.

Musk wil zijn auto’s zo snel mogelijk bij de klant en neemt daarbij risico’s. Sommige auto’s worden niet altijd 100 procent klaar afgeleverd. Een sectorspecialist

Dat uitte zich in de cijfers, biechtte Tesla gisteren op. Het leverde in de eerste drie maanden van dit jaar 63.000 auto’s af. Dat zijn er 31 procent minder dan de 90.966 in het vierde kwartaal vorig jaar. Van Model 3 leverde de groep 50.900 exemplaren. Dat is minder dan de 51.750 die analisten hadden vooropgesteld en ook minder dan in de twee voorgaande kwartalen.

Tesla - dat ook Model X- en Model S-auto’s bouwt - had eind vorige maand wereldwijd nog 10.600 auto’s in transit. Dat is drie keer meer dan het aantal dat eind vorig jaar zijn weg naar de klant zocht. ‘Veel leveringen zijn opgeschoven naar het tweede kwartaal’, klinkt het. Musk liet in een mededeling verstaan dat de lagere leveringscijfers een negatieve impact zullen hebben op de winst in het eerste kwartaal. Hij blijft wel bij zijn prognoses om dit jaar 360.000 tot 400.000 auto’s af te leveren.

Begin februari werd in de haven van Zeebrugge, die Musk heeft uitgekozen als Europese overslaghaven, het eerste Tesla-schip gelost met 3.000 Model 3’s aan boord. Die waren bestemd voor de Europese markt. Sindsdien komt elke week een nieuwe lading binnen. Eind maart werd de frequentie van de schepen - onder druk van Musk - zelfs opgevoerd, waardoor al auto’s werden gelost die voor april waren bestemd. Aanvankelijk zouden de Tesla’s in Zeebrugge nog volledig worden geïnspecteerd, gewassen, opgeladen en voorzien worden van de laatste accessoires. Maar Musk besliste halfweg februari om de ‘behandelingen’ - behalve enkele dringende - te laten vallen om de auto’s zo snel mogelijk naar de ‘oppikpunten’ van de groep te laten vervoeren omdat er klachten waren van te late leveringen.

Nu worden de Tesla’s al twee uur nadat ze van het schip komen bij de Belgische klant geleverd. Een normale standaardprocedure voor de levering van een auto ‘af schip’ duurt gemiddeld twee dagen. Musk voerde het leveringstempo dermate op dat op bepaalde momenten 1.200 Tesla’s per dag werden geleverd in Europa.

‘Musk wil zijn auto’s zo snel mogelijk bij de klant en neemt daarbij risico’s’, zegt een specialist, die liever anoniem blijft. ‘Dat betekent dat sommige auto’s niet altijd 100 procent klaar worden afgeleverd.’ Eens de grootste leveringsproblemen achter de rug zijn, zou Musk wel van plan zijn het klassieke ‘verwerkingspatroon’ van de Tesla’s in Zeebrugge - zeg maar de volledige update van de auto - zo snel mogelijk (weer) in te voeren.

‘Momenteel lijken de leveringsperikelen in Europa weggewerkt’, zegt Jochen De Smet van Avere Belgium, de organisatie voor elektromobiliteit die ook de e-auto vertegenwoordigt. ‘Door de grote logistieke switch naar leveringen op de Europese en Chinese markt kreeg Tesla in de VS plots te maken met logistieke perikelen en leveringsproblemen. Maar in Europa zijn er nooit echt problemen geweest. De aanvoer in Zeebrugge draait goed. In België werd op een bepaald moment iedereen - ook mensen uit de administratie - ingeschakeld om de uitrol van de auto’s zo snel mogelijk te laten verlopen.’

De gemiddelde leveringstermijn van de Tesla’s in Europa bedraagt nu drie maanden, meent De Smet. ‘Als je in België een Tesla bestelt, is de levering soms al voorzien in mei. Volgens cijfers van het marketingresearchbedrijf Jato is het marktaandeel van Model 3 in Europa in het eerste kwartaal van dit jaar in het ‘premium midsize sedan segment’ gestegen tot 31 procent. Dat is meer dan de Mercedes C-klasse (29%) , de Audi A4 (14%) en de BMW 3-reeks (13%). Ik denk dat ze in Duitsland even ongerust worden.’