Tesla vraagt geld terug van leveranciers

In een poging winstgevend te worden heeft Tesla zijn leveranciers gevraagd om een deel van de betalingen terug te storten. Dat weet The Wall Street Journal.

De Amerikaanse zakenkrant kreeg een memo te zien van een aankoopdirecteur van het autobedrijf. Die vroeg een leverancier om een aanzienlijk deel terug te betalen van de som die Tesla sinds 2016 had gestort.

Daarin zei de aankoopdirecteur van Tesla ook dat de terugbetaling essentieel is voor het voortbestaan van het autobedrijf, en stelt ze voor als een investering in de toekomst. Volgens de memo vraagt Tesla dezelfde gunst aan al zijn toeleveranciers.

In een reactie zegt Tesla niets over de specifieke memo, maar bevestigt het wel dat het kortingen vraagt bij leveranciers. Volgens het autobedrijf is dat een standaardpraktijk bij onderhandelingen.

De cashpositie van Tesla staat al geruime tijd onder druk door de problemen met de productie van Model 3, zijn eerste goedkopere model. De door topman Elon Musk beloofde doelstellingen bleken lang te hoog gegrepen, tot Tesla eind vorig kwartaal er voor het eerst in slaagde om 5.000 exemplaren per week van de band te laten rollen. Dat was het eerste positieve signaal rond de productie van Model 3 in lange tijd. Het succes van die wagen is cruciaal voor het voortbestaan van de maker van elektrische auto's.

Tesla sloot het eerste kwartaal van dit jaar af met 2,7 miljard dollar in cash.