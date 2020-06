Textielfamilie Seynaeve kondigt twee ontslagrondes in één dag aan

Het luchtvaartbedrijf BMT Aerospace en de autotoeleverancier VCST zetten samen 180 werknemers aan de deur in België. Een bittere noodzaak, aldus de West-Vlaamse eigenaarsfamilie Seynaeve.

Jean-Christophe Seynaeve, de topman van de industriële groep BMT, beleefde woensdag een bijzondere dag. De telg van de West-Vlaamse textielfamilie Seynaeve moest in één dag twee reorganisaties aankondigen.

Zijn firma VCST Industrial Products, dat tandwielen voor de autosector maakt in Sint-Truiden, wil 171 van de 427 banen schrappen. Het bedrijf wil de activiteiten terugschroeven en inzetten op automatisering en digitalisering, in de hoop de Limburgse fabriek opnieuw winstgevend te maken.

180 VCST VCST en BMT Aerospace schrappen 180 banen in België.

'Voor de crisis voelden we de impact van de transitie van diesels naar elektrische auto's', zegt Seynaeve. 'De markt was al aan het twijfelen. Corona heeft alles versterkt.' Seynaeve beklemtoont dat VCST investeert in Sint-Truiden om de overblijvende productielijnen voor klanten als VW, Ford en DAF te automatiseren.

Ook in de luchtvaartsector snoeit de familie Seynaeve. Bij BMT Aerospace, dat tandwielen maakt voor de luchtvaartindustrie, zijn 105 van de 641 jobs in België, Roemenië en de VS bedreigd. Op de hoofdzetel in Oostkamp verdwijnen 9 van de 121 jobs.

'Voor de crisis kende BMT Aerospace recordvolumes', aldus Seynaeve. 'Maar nu vliegt niemand meer. Airbus en Boeing hebben hun productie teruggeschroefd. En veel luchtvaartmaatschappijen balanceren op de rand van het bankroet.'

Pessimisme

Twee maanden geleden maakte Seynaeve zich geen grote zorgen over de coronacrisis. 'Vliegtuigen zullen altijd nodig zijn. Niet iedereen zal de komende twee jaar thuisblijven', zei hij eind maart zelfverzekerd in De Tijd.

Vandaag is de topman van de groep BMT, die in 2018 een operationele winst van 48 miljoen euro haalde uit een omzet van 578 miljoen euro, pessimistischer. 'De impact op reizen is veel groter dan gedacht. In de VS zien we door het beleid van president Trump groei bij militaire projecten. Maar alle andere segmenten gaan achteruit: helikopters, kleine en grote vliegtuigen. Niemand weet wat de toekomst brengt, zowel in de luchtvaart als in de autosector.'