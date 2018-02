Tientallen nieuwe jobs bij DAF Trucks Oevel

Vrachtwagenbouwer DAF breidt zijn productie opnieuw uit. De fabriek in Westerlo zoekt nieuwe personeelsleden.

In april verhoogt de Nederlandse vrachtwagenbouwer DAF Trucks zijn productie van 235 naar 240 trucks per dag. Daarom gaat het bedrijf 120 extra mensen aannemen. Die zullen worden verdeeld over de fabriek in het Nederlandse Eindhoven en het Belgische Westerlo.

240 Vrachtwagens Vanaf april zal DAF elke dag 240 trucks maken. Tot voor kort waren dat er nog 'maar' 225 per dag.

Volgens de Nederlandse krant Financieele Dagblad kan de fabriek in de Westelse deelgemeente Oevel rekenen op 40 van de 120 nieuwe arbeidsplaatsen.

Het nieuws is opvallend, want nog geen maand geleden kondigde DAF aan 350 mensen aan te nemen voor België en Nederland. 'In totaal gaan we dus 470 mensen aannemen', bevestigt woordvoerder Rob Appels.

'Vorige maand hebben we aangekondigd dat we aanstaande maandag de productie zullen opdrijven van 225 naar 335 trucks per dag, maar intussen is de vraag blijven groeien. Daardoor gaan we het productietempo opnieuw verhogen, en is opnieuw meer personeel nodig.'

Als reden voor de verhoogde vraag verwijst DAF naar de sterke economie en de 'uitstekende prestaties' van zijn nieuwe XF- en CF-modellen.