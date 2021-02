Tom Boonen wordt Donkervoort-dealer voor België

Iconic Cars in Zandhoven, opgericht door Steve Lismont en Tom Boonen, wordt de officiële dealer voor België van het exclusieve Nederlandse sportwagenmerk Donkervoort. 'Een enorme eer', aldus Boonen.

'Dit is groot nieuws voor ons, want het verbetert ons netwerk in Noord-Europa', zegt managing director Denis Donkervoort, die al dealers heeft in Parijs, Barcelona, München, Düsseldorf en Genève. Aan een Donkervoort hangt een stevig prijskaartje: het nieuwste model begint aan 165.000 euro.

'Natuurlijk hebben we onze thuisbasis in Lelystad (Nederland, red.) en de vestiging in Düsseldorf, een volledige dochteronderneming. Maar met Iconic Cars wordt de groep van onafhankelijke dealers weer een stuk sterker. Tom Boonen gelooft zo in ons product dat hij zijn tijd en geld nu investeert om ook een deel van onze toekomst te worden.' Voor service zullen de auto's vanuit Zandhoven naar het Donkervoort-hoofdkwartier in Lelystad vervoerd worden.

'Een enorme eer'

Het is al langer bekend dat de 40-jarige Boonen een zwak heeft voor raceauto's. Hij kroop al achter het stuur van Donkervoort-wagens en is de eigenaar van een Donkervoort GTO-RS.