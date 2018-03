Tom Boonen wordt verkoper van auto's van 3,5 miljoen euro

Van je hobby je beroep maken: Tom Boonen doet het na het fietsen opnieuw met supercars. Hij gaat de meest exclusieve exemplaren in- en verkopen.

Hij heeft een Amerikaanse fietsendrager die op elke sportwagen past. Of het nou een Porsche of een McLaren was: Tom Boonen kleefde er zijn SeaSucker op om zijn koersfiets te kunnen meenemen. Nu de competitiefiets in de wilgen hangt, blijven de supercars over. Die gaat hij verkopen met het nieuwe bedrijf IconicCars.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Het gaat vooral om auto’s met een prijs van 200.000 tot 700.000 euro, maar in de fijnproeverscollectie van het bedrijf zitten er ook een paar van meer dan 1, 2 en 3 miljoen euro. De duurste is een unieke Ferrari Sergio uit 2014. Er zijn er maar zes van gemaakt en het exemplaar dat IconicCars verkoopt, is de enige gele. Voor 3,5 miljoen euro (exclusief inschrijvingstaksen) is hij de uwe. Staat in de showroom bijna bumper aan bumper met een Bugatti Veyron, een van de drie die in België zijn afgeleverd.

Sinds Tom Boonen met wielerpensioen ging, vroeg koersminnend Vlaanderen zich af waarop hij zich nu zou storten. Hij werd die vragen zo beu dat hij zei het gezicht te worden van een Belgische dealer van het exclusieve Nederlandse sportwagenmerk Donkervoort. Vreemd was dat niet: Boonen is een groot autoliefhebber. Niet alleen passief (hij heeft een indrukwekkende privécollectie) maar ook actief: dit seizoen racet hij met Porsches in de Belcar-competitie en met Chevrolet Camaro’s in de EuroNascar.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Maar dat Donkervoort-verhaal was eigenlijk maar om te lachen. Om van die altijd terugkerende vraag af te zijn. Het werkte. In het geheim sleutelde Boonen aan een veel ambitieuzer plan, naast zijn pr-werk voor de wielerploeg Lotto-Soudal. ‘Wij waren in een klein hoekje begonnen met de verkoop van exclusieve auto’s, maar wilden uitbreiden’, zegt Joeri Vanhumbeeck, CEO van Carconnex, een grote onafhankelijke auto-invoerder in Tienen.

‘En ik was aan het nadenken om voor mezelf te beginnen in de aan- en verkoop van exclusieve auto’s’, zegt Boonen. ‘Ik was al op zoek naar iemand die mij auto’s kon leveren. Toen stootte ik op Carconnex, dat nog niet aan consumenten maar alleen aan zakelijke klanten verkocht. Ik was onder de indruk van de infrastructuur en de service, en dacht: misschien kan ik met hen samenwerken? Bij Carconnex stond IconicCars al in de startblokken. Vanaf dan is het snel gegaan.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Bij IconicCars is Boonen zaakvoerder, samen met Carconnex-CEO Vanhumbeeck en de managing partner van Carconnex, Steven Lismont. De aandelen van het bedrijf zijn volgens Vanhumbeeck ‘ongeveer gelijk’ over de drie zaakvoerders verdeeld.

Hoeveel de drie in IconicCars hebben geïnvesteerd, houden ze voor zich. Maar ondanks de beperkte collectie van een vijftiental auto’s gaat het om forse bedragen: minstens 10 miljoen euro, plus de investering in een gloednieuwe hal die als lounge annex showroom dienstdoet. In het voorste gedeelte van de lounge ligt een chique houten vloer, een koffiecorner en een conferentiezaal. Boonen: ‘We konden het maar beter meteen goed doen. Zodat we een mooi evenementenhalleke hebben waar we een aantal keren per jaar een event kunnen organiseren, met bijvoorbeeld private bankers en hun klanten. We hebben daarom niet op een euro gekeken.’

Onderhoud van 77.000 euro

Een kapitaalintensieve bezigheid, te meer omdat IconicCars alle bolides in voorraad daadwerkelijk in eigendom heeft. Een uitzondering in de niche. ‘De meeste verkopers werken op commissie’, zegt Boonen. ‘Die weten ergens een auto staan die misschien verkocht kan worden, proberen die te slijten aan een potentiële koper, en pakken daar een percentage op. Dat doen wij niet. Wij kopen de auto’s zelf. Dat is beter, want een auto koop je als verkoper alleen als je er echt in gelooft. Iedereen die een beetje logisch nadenkt, weet dat wij die niet gaan aankopen als we niet de beste uit het aanbod kunnen kiezen.’

De auto’s van IconicCars zijn nieuw of unieke tweedehandse met een bijzondere eigendomsgeschiedenis. Vanhumbeeck: ‘Er is net een Ferrari 488 Spider binnen: een cabrio. Daar worden er in principe een ongelimiteerd aantal van gemaakt. Maar wij kunnen wel onmiddellijk leveren. Als je nu naar Ferrari gaat en je wil er een kopen, dan moet je een jaar of anderhalf jaar wachten. Ik kan me voorstellen dat iemand die een Ferrari 488 wil bij de eerste lentezon bij zichzelf denkt: ‘Ik wil er echt volgende week mee kunnen rijden en niet pas binnen anderhalf jaar’.’

Boonen: ‘Zo’n gewone Ferrari kopen wij om snel te verkopen. Die zouden we graag binnen een of twee maanden kwijt zijn. Bij exclusievere auto’s als de Bugatti Veyron weet je dat die er zes tot acht maanden kan staan voordat een koper opduikt.’ Niet verwonderlijk voor een auto die meer dan 1 miljoen euro kost. Een wagen ook die drie keer nadat hij zijn topsnelheid van 400 kilometer per uur heeft gereden terug naar de dealer moet voor een onderhoud. Tegen 77.000 euro per keer. ‘Die beurt heeft hij net gehad’, verzekert Boonen.

Internationale klanten

De Veyron, Ferrari Sergio en de McLaren P1 GTR (2.689.000 euro) zijn pronkstukken, maar het absolute topwerk uit de kleine collectie is de Italdesign Zerouno: een bloedsnel kleinood van het Italiaanse auto-ontwerphuis Italdesign. Dat is sinds kort begonnen met het maken van heel kleine series supercars. Zoals de Zerouno, waarvan er maximaal vijf gebouwd worden, tegen 2 miljoen euro per stuk. Het exemplaar van IconicCars is de allereerste en werd door de eigenaren eigenhandig samengesteld en ontwikkeld in Turijn.

We willen ook aan klanten buiten België verkopen. Hoe je die vindt? Via bekende persoonlijkheden! Joeri Vanhumbeeck CEO Carconnex en medezaakvoerder van IconicCars

Geen auto’s waarvoor je op elke straathoek een koper vindt. ‘We kijken internationaal. Onze auto’s van meer dan 1 miljoen euro zullen waarschijnlijk negen op de tien keer aan klanten buiten België verkocht worden. Hoe je die vindt? Via bekende persoonlijkheden!’, zegt Vanhumbeeck, terwijl hij grijnst naar Boonen. ‘Het is belangrijk dat je met mensen in zee gaat die de sector kennen. In mijn leven heb ik al wel een paar auto’s gekocht en verkocht, dus ik weet wat werkt en wat niet’, zegt de ex-wielrenner. ‘Ik heb ook een bestand van mensen die exclusieve wagens kunnen en willen kopen. Dat kan heel breed gaan. Autoliefhebbers heb je in alle soorten en maten. Het kan een gastje van 18 jaar zijn die het geld van thuis krijgt of iemand van 65 die eindelijk de beslissing heeft genomen om zijn droomauto te kopen.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Maar wat vele handelaars niet lukt, lukt Boonen en Vanhumbeeck soms wel: een exemplaar van een model bemachtigen dat maar in een zeer kleine oplage wordt gemaakt. Zoals de Italdesign. Maar ook Porsche of Ferrari maken dat soort verzamelaarsauto’s. Vanhumbeeck: ‘Neem Ferrari. Om een TDF te mogen kopen moest je vijf Ferrari’s gehad hebben, anders kreeg je niet eens een plek op de kandidatenlijst. Ik ben op de kandidatenlijst gekomen, maar toch is het me niet gelukt.’ Boonen: ‘Ik heb er ook geen vastgekregen.’