Toni Piëch plant grote sprong voorwaarts in auto-industrie

Je zou geneigd zijn te denken dat er motorolie stroomt door de aders van de 42-jarige nazaat van de Duitse Porsche- en Volkswagen dynastie. Toch stapte hij naar zeggen met behoorlijk wat tegenzin in de autobranche. ‘De liefde voor auto’s was er van jongs af,' zei Piëch vorig jaar in de Duitse zakenkrant Handelsblatt, 'maar al die managers met hun haantjesgedrag vond ik verdacht.' Zijn knorrige vader, die vorig jaar overleed, liet eerder verstaan dat hij niets te maken wilde hebben met de autoavonturen van zijn zoon.

Piëch, die op een elitekostschool in het Zwitserse Zuoz zat, begon zijn loopbaan als journalist. Eerst op de regioredactie van de Zürichsee-Zeitung en later in China, nadat hij sinologie had gestudeerd aan de Amerikaanse Princeton-universiteit. Maar geleidelijk aan werd de ondernemer in hem wakker. Hij probeerde het eerst in de media, met de productie van een documentaire over de geschiedenis van de auto en een poging het in Duitsland razend populaire spelprogramma ‘Wetten, dass…?’ in China te lanceren.