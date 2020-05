Top Volkswagen schikt rechtszaak voor 9 miljoen euro

CEO Herbert Diess en voorzitter Hans Dieter Pötsch hebben een dading gesloten met het Duitse gerecht over mogelijke marktmanipulatie.

Ook de voormalige CEO van de Volkswagen-groep, Martin Winterkorn, werd geviseerd. Het trio zou al veel langer dan ze toegeven hebben geweten dat er een probleem was met de sjoemelsoftware bij modellen van de autoconstructuur.

De top van Volkswagen zou de markt met opzet te laat hebben geïnformeerd over de ware toedracht van de emissiefraude die in 2015 in de Verenigde Staten aan het licht kwam. Dat leidde tot een onderzoek door de Duitse financiële waakhond Bafin.