Topman Aston Martin: ‘Heb geduld met onze beurskoers'

‘Ik vraag de beleggers geduld te hebben met onze beurskoers.Ons groeiverhaal vergt nu eenmaal tijd.’ Dat zei CEO Andy Palmer van Aston Martin dinsdag op het autosalon van Genève.

Sinds de Britse autobouwer Aston Martin vorige week magere jaarcijfers publiceerde, is de vrije val van het aandeel nog versneld. Sinds de beursgang in oktober crashte de koers meer dan 40 procent.

Het probleem van Aston Martin is dat het veel lagere marges dan zijn concurrenten Ferrari en Porsche haalt. Ferrari, de absolute nummer één in winstgevendheid, haalt drie keer meer marge uit zijn bolides. Rekening houdend met de ontwikkelingskosten, duikt Aston Martin zelfs in het rood. Om het tij te keren, lanceert de Britse groep later dit jaar een SUV en zal Aston in 2022 het merk Lagonda doen herleven met een elektrische limousine die Rolls Royce en Bentley moet beconcurreren.

Aston Martin verkocht in 2018 6.441 wagens, een stijging met 25,8 procent. De bedrijfswinst per auto bedroeg 22.780 euro, goed voor een winstmarge per auto van 11,5 procent.

Porsche en Ferrari

Porsche verkoopt heel wat meer: 256.255 wagens in 2018, een stijging met 4,2 procent. De winstmarge ligt ook hoger, 29 procent per auto. De bedrijfswinst per auto bedraagt bij Porsche 26.490 euro.

Schermvullende weergave De Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. ©EPA

Ferrari is de kampioen van de winstmarge per auto, met 32,6 procent. De bedrijfswinst per auto kwam in 2018 uit op 120.090 euro. Het aantal verkochte wagens steeg met 10,1 procent tot 9.251.