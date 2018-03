Topman Ghiot weg bij Alcopa

De wissel van de wacht komt twee weken nadat was bekendgeraakt dat Alcopa op zoek was naar een overnemer voor haar Belgische garage-imperium . Alcopa verdeelt vandaag de automerken Hyundai, Ssangyong, Suzuki en Isuzu in ons land.

Alcopa heeft al langer de ambitie om uit te groeien tot een meer gediversifieerde holding die minder afhankelijk is van de autobranche. 'We zijn geen autobedrijf,' zei voorzitter Axel Moorkens daar ooit over in gesprek met De Tijd.'Eigenlijk is Alcopa een marketingonderneming. We hebben heel veel expertise in het vermarkten van producten, van auto's. Waarom zouden we die kennis ook niet gebruiken om hetzelfde te doen met andere producten?'