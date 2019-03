Topman Mini: ‘Uitstel brexit is slechtste scenario'

Het oer-Britse merk Mini zet zich schrap voor de brexit. ‘Er zijn zodanig veel mogelijke scenario’s dat je er nerveus van wordt', zegt topman Peter Schwarzenbauer aan De Tijd.

De kleine Mini staat in het oog van de storm. De aanstormende brexit dreigt de Britse dochter van de Beierse groep BMW flink wat geld te kosten. BMW en Mini stellen in het Verenigd Koninkrijk bijna 200.000 mensen tewerk. Hogere prijzen, logistieke problemen en chaos aan de grenzen riskeren het bedrijf zwaar te treffen.

Toch toont Peter Schwarzenbauer, de Duitse topman van Mini, zich op het autosalon van Genève opvallend gelaten. 'Ik weet niet hoeveel brexitscenario’s we bij Mini hebben berekend', zegt hij in een gesprek met De Tijd.

'We zijn goed voorbereid maar toch weten we niet wat zal gebeuren. Er zijn zoveel scenario’s mogelijk dat je er zenuwachtig van wordt. Dus bereiden we ons voor op het worstcasescenario: een chaotische brexit op 1 april. Al hopen we nog altijd dat het niet zo zal gebeuren.'

Mini - Brits automerk opgericht in 1959.

- Sinds 1994 eigendom van de Duitse groep BMW.

- Wereldwijde verkoop (2018): 362.000 auto's (-3%).

- Verkoop in België: 8.200 auto's (+9%).

- Fabrieken in Oxford en Born (Nederland).

Hoe heeft Mini zich voorbereid op de brexit?

Peter Schwarzenbauer: 'We hebben verschillende maatregelen genomen. We hebben het jaarlijkse onderhoud van onze fabriek in Oxford vervroegd van augustus naar april, we hebben extra magazijnen gehuurd voor preproductie en we hebben vrachtvliegtuigen gehuurd om onderdelen over te vliegen. Alles wat we konden doen, hebben we gedaan.'

Wat is het moeilijkste aspect?

Schwarzenbauer: 'De logistiek. Want hoe zullen goederen aan de grens juridisch behandeld worden? Wie is verantwoordelijk voor de controle aan de douane? En op wiens kosten? Dat is totaal onduidelijk. Wij sturen elke dag honderden trucks naar het Verenigd Koninkrijk. De keten is zo geoptimaliseerd dat alles just in time aankomt. Onze vrachtwagens zijn magazijnen op wielen.'

Is het dan niet eenvoudiger productie te verhuizen naar Nederland, waar de fabriek van VDL NedCar nu al Mini's bouwt?

Schwarzenbauer: 'Bij de beslissing over de productie is de belangrijkste regel: de productie volgt de markt. Die regel wordt natuurlijk nog belangrijker als je de politieke ontwikkelingen vandaag ziet. We hebben nu een fabriek in Oxford, een in Nederland en in de toekomst kom er een in China. Onze strategie bestaat erin dat alle opties mogelijk zijn en dat we de productie snel kunnen toewijzen. Dat maakt het mogelijk om nog flexibeler te zijn.'

De Japanse autobouwer Nissan sluit zijn fabriek in Engeland. Zou dat ooit een optie zijn voor het oer-Britse Mini?

Schwarzenbauer: 'Ooit is een groot woord. Ik heb er geen idee van wat binnen tien jaar zal gebeuren. Maar we zullen de lange termijnimpact van de brexit moeten evalueren. Onze fabriek in Oostenrijk heeft enige ruimte om extra productie op te vangen. Om dat te kunnen realiseren moeten we nog aanpassingen doorvoeren. Dat onderzoeken we. Maar er is nog niets beslist.'

Zou u tevreden zijn als de brexit enkele maanden wordt uitgesteld?

Schwarzenbauer: 'Allereerst: wij hebben liever geen brexit. Als die er dan toch komt, willen we vooral snel duidelijkheid. Dat is onze prioriteit. Het slechtste scenario is dat de brexit nu twee of drie maanden vertraging oploopt. Dan blijft de onzekerheid duren. We hopen op een deal zodat we verder kunnen.'

Vorig jaar daalde de wereldwijde verkoop van Mini met 3 procent. Waarom?

Schwarzenbauer: 'Daar zijn twee redenen voor. Ons gamma wordt wat ouder en dan is het normaal dat de verkoop daalt. Bovendien heeft het kleine segment het moeilijk in de Verenigde Staten. Maar vergeet niet dat we vorig jaar heel dicht bij onze recordverkoop uit 2017 zaten.'

In België groeide Mini wel met 9 procent. Hoe verklaart u dat?