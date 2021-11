Tot 10.000 extra installateurs nodig voor doorbraak e-auto

Om de elektrificatie van het wagenpark op te vangen zijn tegen 2030 tot 10.000 extra technische installateurs nodig. Met 80 procent meer openstaande vacatures in een jaar is het tekort nu al aanzienlijk.

'Tegen het einde van dit decennium hebben we 8.000 tot 10.000 extra mensen nodig', zegt Jochen De Smet, de voorzitter van EV Belgium, de sectorfederatie voor elektrische mobiliteit.

Naar aanleiding van het klimaatplan van de Vlaamse regering en de versnelde elektrificatie van de bedrijfwagens vanaf 2023 staat ons land voor een sneller afscheid van auto's met een benzine- en dieselmotor. Zowel federaal als Vlaams zetten de overheden volop in op de elektrische auto.

Lees Meer Alles wat u moet weten over elektrisch rijden

Daarvoor zijn de komende jaren niet alleen veel nieuwe e-auto's nodig, er moet ook infrastructuur voor worden aangelegd. Van laadpalen bij mensen thuis en op het werk via publiek toegankelijke openbare laadpalen en de eventuele aanpassing van het elektriciteitsnetwerk.

Tegen 2030 moet het aantal laadpalen dat publiek toegankelijk is groeien van ongeveer 5.000 nu naar minstens 100.000. Als de bedrijfswagen zijn populariteit behoudt, komen er vanaf uiterlijk 2026 jaarlijks zo'n 250.000 nieuwe elektrische bedrijfswagens bij, waarna in 2029 de elektrificatie van het particuliere wagenpark een stevige impuls krijgt.

De essentie Door de elektrificatie van de samenleving zijn er de komende jaren duizenden extra technische installateurs nodig.

De sectororganisatie voor elektrische mobiliteit, EV Belgium luidt de noodklok.

De arbeidsbemiddelaar VDAB raadt bedrijven aan zelf installateurs op te leiden.

Personeelstekort

Hoewel De Smet blij is met de elektrificatie van de bedrijfswagen vanaf 2023 en de particuliere auto vanaf 2029, luidt hij de noodklok over een dreigend personeelstekort om al die infrastructuur aan te leggen. 'Er is dringend een plan van de Vlaamse overheid nodig zodat we de komende jaren genoeg elektrotechnische installateurs hebben. We gaan contact opnemen met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) om te kijken wat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kan doen', zegt De Smet.

Het tekort aan technisch installateurs is nu al aanzienlijk. Het aantal openstaande vacatures voor industriële elektrotechnische ingenieurs is in een jaar tijd met bijna 80 procent gestegen naar 1.750, blijkt uit gegevens van de sectorfederatie voor installateurs Techlink. Voor residentiële technische installateurs is de toestand vergelijkbaar. Daar zijn zo'n 1.400 vacatures.

Nieuwe vaardigheden

Joke Van Bommel, de woordvoerster van de arbeidsbemiddelaar VDAB, erkent dat technische installateur een knelpuntberoep is. 'Het aantal vacatures is bijzonder hoog', zegt ze. De VDAB publiceert woensdag nieuwe vacaturecijfers over oktober. Bij technische installateurs speelt niet alleen een tekort aan pas afgestudeerden, maar ook de snel evoluerende technische ontwikkelingen in de sector. 'Mensen hebben almaar nieuwe vaardigheden nodig', zegt Van Bommel.

'Het is niet alleen de elektrificatie van de auto's. De installateurs zijn ook nodig in de bouw, bij het verduurzamen van woningen, bij het aanleggen van zonnepanelen en warmtepompen, bij netbeheerders, enzovoort', zegt Van Bommel. 'En laten we niet vergeten: ook voor corona waren installateurs al behoorlijk schaars.'

Witte raven

De oplossing moet volgens Van Bommel vooral komen van de installatiebedrijven. 'Vroeger waren ze vaak alleen op zoek naar de witte raven, die meteen konden beginnen. Maar die tijd is voorbij: je zal zelf moeten investeren in het opleiden van mensen. Zoek mensen die gemotiveerd zijn en de job potentieel aankunnen.'