Tot twee jaar wachten op elektrische wagen

Terwijl de bedrijfswagenrijder massaal de elektrische auto ontdekt, hebben producenten de grootste moeite om voldoende auto's te leveren. De levertijden lopen op tot meer dan een jaar.

Maart 2023. Dat is de geplande levering voor mensen die nu een Skoda Enyaq willen bestellen. De volledig elektrische Skoda is met een prijs vanaf 42.000 euro en een batterij waarmee 400 kilometer gereden kan worden ongemeen populair, vooral bij de bestellers van bedrijfswagens. Die populariteit, in combinatie met de productieproblemen door chiptekorten en het opflakkerende coronavirus, ontaardt in extreme levertijden. 'Het verschilt van model tot model. En de levertijden kunnen nog veranderen als plots toch meer chips geleverd worden', zegt Jean-Marc Ponteville, de woordvoerder van Skoda-invoerder D'Ieteren. .

Lees meer netto Einde nabij voor fiscaalvriendelijke bedrijfswagen op diesel

De aankomende aanscherping van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens werpt haar schaduw nu al vooruit. 'Bedrijven springen snel op de trein van de elektrificatie. Niet langer alleen de fleetmanager, maar ook de duurzaamheidsmanager heeft inspraak in het autobeleid van bedrijven. We verkopen alle elektrische auto's die we kunnen krijgen', zegt Jeroen Lissens, de woordvoerder van BMW Belux, dat dit jaar de grootste autoverkoper van het land is.

Problemen

De lange levertijden veroorzaken problemen bij klanten van wie het contract van hun bedrijfswagen afloopt. BMW probeert dat op te lossen door klanten een hybride alternatief aan te bieden als aanloopauto.

De bedrijfswagenmarkt is het trekpaard van de groei van de verkoop van elektrische auto's. 85 procent van de iets meer dan 20.000 elektrische auto's die dit jaar worden ingeschreven is een bedrijfswagen, blijkt uit cijfers van autosectorfederatie Febiac.

'De groei is ongelofelijk', zegt Volvo Cars-woordvoerder René Aerts. De Volvo XC40 is dit jaar de populairste bedrijfswagen. Bij dat model is de omslag van de bestuurdersvoorkeur helder. Terwijl begin dit jaar de volledig elektrische versie van de XC40 goed was voor enkele procenten van de verkoop, is ondertussen een op elke vijf verkochte XC40's een volledig elektrische. Samen met de plug-inhybrides komt het erop neer dat bijna twee derde van de nieuwe XC40's een stekker heeft.

We verkopen alle elektrische auto's die we kunnen krijgen. Jeroen Lissens Woordvoerder BMW Belux

Bij Mercedes-Benz, een ander merk waarvoor de bedrijfswagenmarkt cruciaal is, valt iets soortgelijks te horen. 'We zien vooral in de tweede helft van dit jaar een aanzienlijke versnelling', zegt woordvoerder Bastien Van Den Moortel. Over het hele jaar was 11,4 procent van de verkochte Mercedessen volledig elektrisch. Maar in de voorbije maanden is dat percentage opgelopen tot 20 procent voor volledig elektrische auto's en 45 procent voor plug-inhybrides, waardoor twee derde van alle nieuwe Mercedessen die nu worden besteld een stekker heeft.

Schermvullende weergave