Toyota en Uber samen in race naar zelfrijdende auto

Toyota, dat eerder al een beperkte investering in Uber deed, pompt 500 miljoen euro vers kapitaal in het bedrijf. Bij de deal krijgt Uber een waardering mee van 72 miljard dollar , ongeveer evenveel als bij een recente kapitaalinjectie door Waymo, een zusterbedrijf van Google (Alphabet).

Guardian

De zelfrijdende technologie van Uber zal gecombineerd worden met de Guardian-veiligheidstechnologie van Toyota , die onder meer auto's op het juiste rijvak houdt. Door de combinatie hopen ze allebei de achterstand op andere concurrenten als General Motors en Waymo in dit domein in te halen.

Het is de bedoeling om de technologie in te bouwen in Toyota's monovolume Sienna. Die zouden dan vanaf 2021 gebruikt kunnen worden in een Uber-vloot van zelfrijdende wagens.