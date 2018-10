Toyota roept hybride wagens terug

Meer dan 2,4 miljoen hybride voertuigen van het Prius- en Auris-model moeten een software-update krijgen. In normale omstandigheden zetten de betrokken voertuigen zich bij bepaalde gebreken aan het hybridesysteem in veiligheidsmodus. Maar Toyota heeft ondervonden dat de betrokken voertuigen, 'in zeldzame gevallen' niet overschakelen naar de veiligheidsmodus, legt de pr-manager voor Toyota in België en Luxemburg uit. 'In deze zeldzame gevallen zou het voertuig zijn vermogen kunnen verliezen en eventueel stilvallen.'