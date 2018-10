Troon van autolobby wankelt (beetje)

Met strikte CO2-uitstootnormen wil het Europees Parlement de autoconstructeurs aan de ketting leggen. De machtige industrie weert zich. ‘De autosector is geen koe die men kan leegmelken.’

Dat de autosector een rampzalige week achter de rug heeft, is een understatement van jewelste. Zowel op Europees niveau als in autoland Duitsland liepen de autobouwers een smadelijke nederlaag op.

Maandag verplichtte de Duitse regering hen om een premie voor te stellen aan klanten die hun vuile diesels willen inruilen. Woensdag keurde het Europees Parlement een voorstel voor ambitieuze CO2-doelstellingen goed. Tegen 2025 moet de uitstoot van nieuwe auto’s 20 procent lager liggen dan in 2021. Tegen 2030 eist het Parlement een daling van 40 procent.

Vooral de stemming in het Europees Parlement was een koude douche voor de autolobby. De Europese Commissie had immers een daling van 15 procent tegen 2025 en 30 procent tegen 2030 voorgesteld. De parlementsleden pleitten voor meer ambitie. ‘De macht van de autosector taant’, stelt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) tevreden vast.

‘Zeer ontgoocheld’ noemde topautolobyist Erik Jonnaert zich dan weer na de stemming. ‘Wij begrijpen dat de parlementsleden willen dat we meer werk maken van de CO2-uitstoot’, zegt de Belgische topman van de Europese autobouwerfederatie ACEA. ‘Maar een daling van 40 procent lijkt ons compleet uit de lucht gegrepen. Als Europa te agressieve doelen vastlegt, zal dat een impact hebben op de werkgelegenheid. Fabrieken zullen sluiten. Dat is de keiharde realiteit.’

E-auto

De Europese CO2-uitstootdoelen tegen 2021 kan de autosector vlot halen met propere benzine- en dieselauto’s. Om de uitstoot verder naar beneden te halen, moet de sector de komende jaren massaal overschakelen op hybride en elektrische technologie. Zo eist het Europees Parlement dat 35 procent van de auto’s die in 2030 in Europa verkocht worden, geen of weinig uitstoot optekenen.

De rampweek van de automobiel - Maandagnacht: De Duitse regering verplicht autobouwers om klanten in veertien Duitse steden een premie aan te bieden als ze hun vuile diesels willen inruilen. Bovendien moeten de constructeurs op hun kosten nieuwe hardware inbouwen in oude diesels.

- Dinsdag: Het tweejaarlijkse Autosalon in Parijs opent de deuren in mineur. Tal van automerken, zoals VW, zakken niet meer af naar het ouderwetse, dure evenement.

- Dinsdag: Volkswagen ontslaat Rupert Stadler. De CEO van Audi zit al maanden in de cel wegens zijn rol in het dieselgate-schandaal.

- Dinsdag: Premier Rasmussen maakt bekend dat vanaf 2030 geen diesel- en benzineauto’s mogen worden verkocht in Denemarken.

- Woensdag: Het Europees Parlement beslist dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s tegen 2025 20 procent lager moet liggen dan in 2021. Tegen 2030 eist het parlement een daling van 40 procent.

De e-auto komt in Europa echter maar niet op gang. Vorig jaar reed amper 1,5 procent van de in de vijftien oude EU-lidstaten ingeschreven auto’s zuiver op elektriciteit. Het beperkte aanbod, het gebrek aan laadpunten en de hoge prijs schrikken consumenten af. Zij kiezen vandaag liever voor een SUV, die veel verbruikt. ‘Men geeft vaak de indruk dat de hele elektrische transitie zomaar kan gebeuren’, zegt autolobbyist Jonnaert. ‘Maar er is een risicofactor: wij hopen dat onze milieuvriendelijke auto’s ook verkocht zullen worden.’

Dromen

De autolobby weerde zich dan ook als een duivel in een wijwatervat tegen de striktere uitstootnormen. ‘Een daling van 30 procent tegenover 2021 is het absolute maximum’, zei BMW-CEO Harald Krüger dinsdag in Parijs. ‘De CO2-uitstoot tegen 2030 40 procent doen dalen, is dromen. Het is gewoon niet mogelijk.’

Vooral uit Duitsland kwam grote druk om de ambitieuze CO2-doelen te dwarsbomen. De Duitse autobouwers Daimler , VW en BMW investeerden recent nog miljarden in de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren. De ‘clean diesel’ moest de hele wereld veroveren, maar de verkoop is wereldwijd ingestort. De vervlechting tussen industrie en politiek is enorm. De Duitse deelstaat Nedersaksen is medeaandeelhouder van het Volkswagen-concern. Tal van voormalige Duitse toppolitici zetten vandaag als autolobbyist druk in Berlijn en Brussel.

Maandag verhoogde de autolobby ACEA de druk met een opmerkelijke brief aan de parlementsleden. ‘Het belang van de stemming woensdag is extreem hoog voor de hele sector, die goed is voor 6 procent van de Europese werkgelegenheid en 27 procent van alle private investeringen in de Europese Unie’, stelde topman Jonnaert. ‘We roepen de parlementsleden op om zich bewust te zijn van de mogelijke onbedoelde implicaties van hun stem.’

‘De auto-industrie is al 100 jaar bezig met verbrandingsmotoren’, zo verklaart William Todts, directeur van de Brusselse milieulobbygroep Transport & Environ-ment, de houding van de autolobby. ‘Zij willen daar niet te snel van afstappen want ze verdienen goed geld met hun businessmodel.’ In cijfers uitgedrukt: 37 miljard euro operationele winst puurden de zes grote Europese autogroepen vorig jaar uit hun gezamenlijke omzet van 500 miljard euro.

Boeren en huizen

Toch sloeg de lobbymachine van de autosector deze week niet aan. Duitsland kreeg weliswaar de steun van enkele Centraal-Europese landen met een sterke auto-industrie. Op een ambassadeursmeeting echter pleitte een meerderheid van de Europese lidstaten, inclusief België, vorige week voor een CO2-uitstootdaling van 35 procent tegen 2030, ambitieuzer dan de Commissie dus. Het Parlement landde bij 40 procent.

Voor veel landen is het erg verleidelijk om de CO2-inspanningen op de auto-industrie af te wentelen. Als gevolg van de Parijse klimaatconferentie van 2015 moet de gezamenlijke CO2-uitstoot in de Europese Unie in 2030 30 procent lager liggen dan in 2005, in België zelfs 35 procent. Wegtransport is goed voor een vijfde van de Europese CO2-uitstoot. Als er op klimaatgebied minder verwacht wordt van transport, moeten politici striktere eisen stellen aan boeren en woningen. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht.

België zou bovendien kunnen profiteren van een snellere omslag naar e-mobiliteit. In de fabriek van Audi in Brussel rolt enkel de nieuwe elektrische SUV E-tron van de band. Ook Volvo in Gent bouwt al een plug-inhybride van zijn kleine SUV XC40. Umicore en Solvay spelen een belangrijke rol in het initiatief om tegen 2025 zeker tien megabatterijfabrieken in de EU te bouwen om de Chinese overmacht te counteren.

De druppel van dieselgate

Dat de autosector deze week zo in het zand zou bijten, was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. De dag waarop de eerste barst in het imago van de autosector kwam, is makkelijk vast te stellen: 22 september 2015. Die dag gaf Volkswagen onder zware druk van de Amerikaanse overheden toe dat de Duitse autobouwer ‘sjoemelsoftware’ had geïnstalleerd in 11 miljoen dieselvoertuigen.

Hoewel VW het schandaal amper in zijn verkoop voelde, was de impact van dieselgate enorm. Sinds het uitbreken van de affaire staat luchtverontreiniging bovenaan op de politieke agenda. Antwerpen en Brussel voerden een lage-emissiezone in. Verschillende Duitse steden overwegen een ban op dieselauto’s. De Deense premier Michael Rasmussen kondigde dinsdag aan dat er vanaf 2030 geen diesel- en benzineauto’s meer verkocht mogen worden in zijn land.

Transport & Environment veroverde dankzij dieselgate zijn plaats in het debat. ‘Autobouwers sjoemelen met de uitstoottesten van miljoenen voertuigen, vrachtwagenbouwers krijgen enorme kartelboetes en de Europese Commissie onderzoekt nu ook een kartel bij de Duitse autobouwers’, zegt directeur Todts. ‘Dan moet de industrie die al jaren zegt dat het niets wordt met elektrische auto’s, dat de Chinezen prutsers zijn en dat Tesla er niets van kent, niet verbaasd zijn dat haar geloofwaardigheid een flinke deuk krijgt. Het is niet alleen meer politiek links dat hiermee bezig is.’

Erik Jonnaert ontkent dan ook dat de autosector de voorbije week massaal lobbyde om de uitstootambities te temperen. ‘Deze beslissing is er net gekomen door de verpletterende lobby van de groenen en de milieuorganisaties’, zegt hij. ‘Anders hadden we wel een ander resultaat gehad.’

Trouwe Merkel

Toch geeft de autolobby zich niet gewonnen. De sector zwaait graag met cijfers om zijn belang te benadrukken. Zo stroomt elk jaar 350 miljard euro belastingen uit de productie en het gebruik van personenauto’s naar de Europese lidstaten. De zes grote Europese autogroepen geven werk aan meer dan 1,5 miljoen mensen. Parlementsleden wordt voorgerekend hoeveel jobs in autofabrieken in hun regio zullen verdwijnen als de uitstootdoelen te hoog liggen. ‘De autosector is geen koe die men gewoon kan leegmelken’, zegt Erik Jonnaert. ‘Wij blijven een belangrijke werkgever.’

Bovendien bevatten de Duitse en Europese beslissingen van deze week heel wat gaten. BMW-CEO Harald Krüger liet doodleuk weten dat hij weigert nieuwe hardware te installeren in oude diesels. De gedwongen autopremie, die ook voor nieuwe diesels geldt, lijkt uit te draaien op een manier om meer auto’s te verkopen.

De beslissing over de Europese uitstootdoelen tegen 2030 is nog verre van gevallen. Volgende week komen de nationale ministers van Leefmilieu in Brussel samen. Daarna moeten de Raad en het Parlement samen een compromis vinden.

De autolobby rekent op zijn trouwste partner. De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet al verstaan dat ze blijft bij de 30%-doelstelling van de Europese Commissie. Carlos Tavares, de CEO van de Franse autobouwer PSA (Peugeot), riep president Emmanuel Macron op om zich bij het Duitse verzet te voegen.

‘Het zou niet de eerste keer zijn dat we denken dat we vooruitgang boeken’, zegt William Todts van Transport & Environment nuchter. ‘De auto-industrie heeft een heel lange arm. Maakt u zich geen illusies: de komende dagen wordt tot op het allerhoogste niveau op allerlei landen druk uitgeoefend om toe te geven. Of de macht van de autolobby echt is afgenomen, zullen we volgende week zien.’