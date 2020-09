Truckreus MAN schrapt 9.500 jobs

MAN gaat drie fabrieken sluiten, in Duitsland en Oostenrijk. Daarbij sneuvelt een kwart van het totale personeelsbestand.

MAN, een van de truckmerken van Volkswagen , is van plan drie fabrieken - twee in Duitsland en een in Oostenrijk - te sluiten om zijn resultaten op te krikken. Daarbij sneuvelen 9.500 jobs, een kwart van het totale personeelsbestand.

De sluitingen zullen het bedrijfsresultaat een boost van 1,8 miljard euro geven, stelt MAN. De truckbouwer leed in het eerste halfjaar een bedrijfsverlies (ebit) van 423 miljoen euro. Vorig jaar was er in dezelfde periode 248 miljoen euro winst.

Covid doet MAN flink pijn. De verkoop daalde in de eerste zes maanden met een derde tot 47.301 trucks en bussen. De omzet daalde met 26 procent tot 4,7 miljard euro.