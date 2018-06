Trump bedreigt Harley-Davidson wegens delocalisatie

De Amerikaanse president reageert misnoegd op de plannen van Harley-Davidson om de bekende motorvoertuigen voor Europese klanten buiten de VS te bouwen.

Trump reageerde zoals altijd in een tweet, en die stuurde de beurskoers van Harley-Davidson ruim 2 procent lager. De Amerikaanse president vindt dat een Harley-Davidson nooit in een ander land gebouwd moet worden en dat werknemers en klanten nu al ontevreden zijn.

Een verhuis van de productie is volgens Trump 'het begin van het einde'. De president liet ook verstaan dat ze dan zwaarder dan ooit belast zouden worden.

Handelsoorlog

Harley-Davidson zit al enkele weken in de hoek waar klappen vallen. De motorfabrikant ziet de kosten voor zijn uit Europa ingevoerd staal en aluminium met 15 tot 20 miljoen dollar toenemen doordat Trump de Amerikaanse invoerheffingen verhoogde.

Maar als het de in de VS geproduceerde motoren in Europa invoert, krijgt het te maken met 90 tot 100 miljoen dollar extra invoerheffingen in Europa. Die waren een tegenreactie van Europa op de Amerikaanse maatregelen in deze handelsoorlog.

Harley-Davidson besliste daarom om de motoren voor Europese klanten buiten de VS te assembleren. Het investeert de komende 9 tot 18 maanden in de niet-Amerikaanse fabrieken om de productie te verhogen. In Europa verkoopt Harley-Davidson zo'n 40.000 motors per jaar.

Geen andere oplossing

Schermvullende weergave Harley-Davidson, met hoofdkantoor in Milwaukee is een iconisch Amerikaans merk. ©AFP

Harley-Davidson zegt dat de Amerikaanse productie het bedrijf na aan het hart ligt, maar dat er geen andere oplossing is. De Europese heffingen maken een Harley in de EU gemiddeld 2.200 dollar per stuk duurder. Die kosten doorrekenen aan de Europese consument of aan de lokale verdelers van motorfietsen zou tot onmiddellijke en blijvende schade leiden, zegt het. Daarom neemt Harley-Davidson de extra invoerheffingen voorlopig op zich.

De beslissing is een politieke overwinning voor de Europese Commissie omdat ze de Amerikaanse president Donald Trump publiekelijk in verlegenheid brengt. Trump zei vorig jaar nog dat hij 'meer jobs en meer fabrieken in de Verenigde Staten' wil en dat Harley-Davidson daar een geweldig voorbeeld van is.