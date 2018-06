Trump dreigt Europese autosector af

Trumps waarschuwing komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Vorige week was al duidelijk geworden dat de VS onderzochten of ze de heffingen voor ingevoerde auto's en auto-onderdelen kon verhogen . Vandaag bedraagt die importheffing 2,5 procent, Trump sluit dus niet uit dat dat wordt opgetrokken naar 20 procent.

Dat de Amerikaanse president hier uitgerekend vrijdag over tweet, is niet toevallig. De Europese Unie ging een dag eerder in de tegenaanval in de handelsoorlog die Trump in juni was begonnen door de invoer op staal zwaarder te belasten. Op een eerste reeks producten die uit de VS worden ingevoerd - rijst, motoren, kleding, staal, sinaasappelen en boten - heft Europa nu een importbelasting tot 25 procent.