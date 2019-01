Trump-heffingen vreten winst Harley-Davidson weg

Harley-Davidson maakt geen winst meer. De motorfabrikant lijdt onder de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump ontketende.

Nul komma nul dollar. Dat was de winst per aandeel die Harley-Davidson boekte in het vierde kwartaal. Een jaar eerder was dat 0,05 dollar per aandeel. De daling is onder meer toe te schrijven aan de handelsoorlog tussen de VS en de EU. De motorfabrikant zag de kosten voor zijn uit Europa ingevoerd staal en aluminium fors toenemen nadat president Trump de Amerikaanse invoerheffingen had verhoogd.

Zonder invoerheffingen en herstructureringskosten komt het bedrijf in het vierde kwartaal uit op 0,17 dollar winst per aandeel. Dat is ver onder de verwachtingen, want analisten rekenden gemiddeld op 29 dollarcent.

Tanende verkoop

De motorfabrikant kampt niet alleen met importheffingen, maar heeft ook puur commerciële zorgen. Zijn kernpubliek vergrijst, terwijl jongere motorliefhebbers voor andere, goedkopere merken zoals Victory of Indian kiezen.

De verkoop in thuisland Amerika, goed voor meer dan de helft van de omzet, zakte in het vierde kwartaal met 10 procent tegenover een jaar eerder, tot 20.849 motoren. Die trend was heel 2018 zichtbaar. Ook in Europa en Azië daalde het aantal verkochte tweewielers, zij het minder hard dan in de VS.

De totale jaarverkoop komt uit op 228.051 motorvoertuigen, 6 procent minder dan in 2017. Harley ziet niet meteen beterschap en verwacht in 2019 nog minder motorfietsen te verkopen. Het bedrijf gaat voor 2019 uit van ongeveer 217.000 tot 222.000 bestellingen.

Optimistische CEO

CEO Matt Levatich blijft niettemin optimistisch en benadrukt dat de omzet in 2018, bijna 5 miljard dollar, licht hoger lag dan in 2017. Ook de nettowinst over het hele jaar kon nog groeien, met een kleine 2 procent tot 532 miljoen dollar. Hij lanceerde in juli een relanceplan dat de komende jaren vruchten moet afwerpen.

'We zetten een nieuwe culturele beweging voor motorrijders op', zegt hij in een persbericht.