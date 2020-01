Turkije en Japan voeren onderzoek naar vlucht Ghosn

De Turkse politie arresteerde donderdag zeven mensen die mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de vluchtroute van de ex-topman van Renault-Nissan uit Japan. In het Aziatische land vonden huiszoekingen plaats.

De mysterieuze vlucht van Carlos Ghosn van Japan, via Turkije, naar Libanon blijft de gemoederen beroeren. In een poging het enigma te ontrafelen schakelden de autoriteiten in Turkije en Japan op de tweede dag van het nieuwe jaar een versnelling hoger.

In Tokio voerden agenten donderdag een huiszoeking uit in de woning waar de voormalige topman van het autoconcern Renault-Nissan verbleef nadat hij na 130 dagen in de cel op borg vrijgelaten was. Ze ondervroegen ook verschillende mensen.

Daarnaast bekijken ze alle mogelijke beeldmateriaal dat in en rond de Japanse verblijfplaats van Ghosn te verzamelen valt. Via die acties hopen de onderzoekers te achterhalen hoe de Frans-Braziliaans-Libanese zakenman er begin deze week in geslaagd is het land te ontvluchten.

Illegaal vertrek

Volgens de Japanse tv-zender NHK gaan de autoriteiten in Tokio er van uit dat hij op een 'illegale manier' het grondgebied verlaten heeft. Japan registreert iedereen die het land binnenkomt en verlaat in een informaticasysteem. Voor buitenlanders worden een foto en de digitale vingerafdrukken aan dat dossier toegevoegd.

Kans op uitlevering? Kan Carlos Ghosn uit handen blijven van de Japanse justitie? Die vraag dringt zich op na zijn vlucht naar Libanon. De autoriteiten in Beiroet ontvingen donderdag alvast een internationaal aanhoudingsbevel tegen de ex-topman van Renault-Nissan. Een officiële reactie op het verzoek van Interpol viel niet meteen te rapen in Libanon. Maar in het verleden pakte het land eigen onderdanen nooit op na de ontvangst van zo'n aanhoudingsbevel. Vaak moesten ze wel hun paspoort inleveren en een borgsom betalen. Als het hem in Libanon te warm onder de voeten wordt, kan Ghosn nog altijd naar Frankrijk trekken om aan uitlevering aan Japan te ontkomen. 'Frankrijk levert zijn onderdanen nooit uit. Dat geldt ook voor Carlos Ghosn. Maar hij was nooit op de vlucht mogen slaan voor de Japanse justitie', zei de Franse staatssecretaris van Economie Agnès Pannier-Runacher donderdag.

'In dat IT-systeem zijn evenwel geen gegevens terug te vinden over Ghosn. Voor zijn vertrek heeft hij zich dus op geen enkele luchthaven onder zijn werkelijke identiteit aangeboden bij de grenscontrole', vernam NHK van speurders.

Daarom gaan die ervan uit dat hij met een andere identiteit vertrok of nooit aan de grenscontroles passeerde. Een Libanese zender lanceerde het verhaal dat hij zich verstopt zou hebben in een muziekinstrumentenkist. De entourage van Ghosn ontkent evenwel.

Istanbul

Het staat volgens speurders wel zo goed als vast dat Ghosn op 29 december met een privévliegtuig opsteeg van de luchthaven van Kansai, in het westen van Japan. Dat zou een dag later in alle vroegte geland zijn op de luchthaven Ataturk in Istanbul, waarna de zakenman op een vlucht naar Libanon gestapt zou zijn.

Vanwege die korte passage in Istanbul hebben ook de Turkse autoriteiten een onderzoek geopend naar Ghosn. Donderdag pakten ze zeven mensen op: vier piloten, twee leden van het grondpersoneel van de luchthaven en een medewerker van de cargoafdeling.

Volgens de krant Hurriyet is de Turkse grenspolitie nooit verwittigd van de komst van Ghosn. Zijn aankomst in en vertrek uit het land staan ook nergens geregistreerd.

Tweede Frans paspoort

De Japanse autoriteiten sluiten niet uit dat de ex-topman van Renault-Nissan in Turkije of Libanon gebruikmaakte van een Frans paspoort. Om de cel voorwaardelijk te mogen verlaten had Ghosn zijn drie paspoorten - een Frank, een Libanees en een Braziliaan - moeten inleveren bij zijn advocaten. Dat moest voorkomen dat hij naar het buitenland zou trekken.

Een Libanese zender lanceerde het verhaal dat hij zich verstopt zou hebben in een muziekinstrumentenkist. De entourage van Ghosn ontkent evenwel.

Maar Ghosn had nog een tweede Frans paspoort. Dat mocht hij in een beveiligd etui bij zich houden om zich te kunnen identificeren als hij zich in Japan buiten zijn verblijfplaats begaf. Het etui kon enkel geopend worden met een code die een van zijn advocaten ter plaatse moest komen ingeven.

Geen van Ghosns Japanse advocaten kreeg afgelopen week een oproep daarvoor binnen. De autoriteiten in Tokio sluiten dan ook niet uit dat Ghosn, of iemand uit zijn entourage, het etui opengebroken heeft. Want volgens Libanon kwam de zakenman Beiroet binnen met een Frans paspoort en zijn Libanese identiteitskaart.

Verontwaardiging in Japan

De vlucht van Ghosn heeft in Japan tot een golf van verontwaardiging geleid. Hij werd daar in november 2018 gearresteerd op verdenking van financiële malversaties. In april 2020 zou zijn proces beginnen.