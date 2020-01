Tweede beste jaar ooit voor Belgische autoverkoop

De minieme groei is erg opmerkelijk. Omdat veel mensen hun auto elke vijf à zes jaar inruilen en 2011 het vorige topjaar was, hield de sector rekening met een zwak 2019. Zo rekende D'Ieteren, de Belgische invoerder van de Volkswagen-merken, begin 2019 op een Belgische jaarverkoop van 520.000 auto's, een daling van 6 procent.

Ook het cruciale Autosalon draaide in januari 2019 voor veel merken uit op een teleurstelling omdat veel particulieren twijfelen over de beste aandrijving: benzine, hybride, elektrisch, aardgas of toch diesel?