Tweede fraudegeval bij parkeerfirma Apcoa

Nadat de technisch directeur jarenlang miljoenen euro's kleingeld stal uit parkeerautomaten van het parkeerbedrijf Apcoa, wordt nu ook de ex-boekhoudster ervan verdacht een half miljoen euro van de Antwerpse firma te hebben gestolen.

De parkeerfirma Apcoa is mogelijk opnieuw gerold door een eigen werknemer. De raadkamer van Antwerpen heeft een 52-jarige vrouw uit Schelle doorverwezen naar de strafrechter voor valsheid in handelsgeschriften en oplichting. De fraude zou aan het licht zijn gekomen na een intern onderzoek.

De vrouw was zelf verantwoordelijk voor de boekhouding bij Apcoa Parking Belgium. Over een langere periode, tussen mei 2013 en december 2015, zou ze bedrijfsgelden hebben doorgestort naar privérekeningen. In totaal zouden de overschrijvingen zijn opgelopen tot ongeveer een half miljoen euro. Om de praktijken te verbergen zou de vrouw documenten in de boekhouding van Apcoa hebben vervalst.

Apcoa wordt zo voor de tweede keer op korte tijd opgelicht door een hoger personeelslid. In 2016 raakte bekend dat de toenmalige technisch directeur jarenlang werknemers de opdracht gaf om geldlades uit de parkeermeters apart te houden, zogezegd voor een steekproefcontrole.

In het geniep ruilde de man elke keer duizenden euro's kleingeld om bij twee banken, die het geld op zijn persoonlijke rekening stortten. De schade voor Apcoa is intussen opgelopen tot 4,6 miljoen euro.

Toen die fraude bekendraakte, kwam er opvallende kritiek uit de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate, waar Apcoa tot 2010 actief was. 'Herhaaldelijk hebben wij toen de slordige boekhouding aangeklaagd en zelfs een klacht bij de Procureur des Konings ingediend wegens vermoeden van fraude', zei gemeenteraadslid Dirk Goemaere (PVDA).

Pech

Volgens Luc Verduyckt, topman van Apcoa Belgium, hebben beide fraudezaken evenwel niets met mekaar te maken. 'Het is moeilijk te verklaren, dit is gewoon pech', zegt hij. 'Twintig jaar hebben we niets voorgehad en dan twee keer kort na mekaar.' Verduyckt beklemtoont dat de vrouw in kwestie meteen werd ontslagen en Apcoa zich burgerlijke partij stelde.

'Fraude is part of te game', zei Philippe Op de Beeck, de Belgische CEO van Apcoa, enkele weken geleden in een gesprek met De Tijd. 'Ik geef toe: achteraf is het altijd simpel. Maar ik daag elke bedrijfsleider van een multinational uit om in De Tijd te vertellen dat zij nog nooit fraude hebben meegemaakt.’