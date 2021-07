Tweedehands: beter dan nieuw

Als Aramis vrijdag op de beurs van Parijs daadwerkelijk 2 miljard euro waard blijkt, is dat het bewijs dat je met de verkoop van tweedehandsauto’s tegenwoordig meer kunt verdienen dan met nieuwe.

Aramis is een onlineverkoper van tweedehandsauto’s. Het bedrijf is in handen van de automoloch Stellantis (Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot, Citroën) en wil ruim 250 miljoen euro vers geld ophalen om snel uit te breiden en de grootste online aanbieder van occasiewagens te worden.

Maar het is niet de eerste, noch de kapitaalkrachtigste: in Duitsland trok Auto1 eerder dit jaar al naar de beurs en in Londen maakte Cazoo voordien al grote sier door zeven maanden na oprichting in december 2019 al een waardering van 1 miljard dollar opgeplakt te krijgen. Intussen werkt het aan een beursgang via een blancochequebedrijf tegen een waardering van 8,1 miljard dollar.

Tesla-territorium

Maar hét voorbeeld voor de verkopers van tweedehandsauto’s is Carvana . De Amerikaanse pionier in online tweedehandsauto’s ging al in 2017 naar de beurs en is 48 miljard dollar waard. Dat is veel, zeker als je weet dat dat het equivalent is van meer dan vier keer de omzet (!) die het bedrijf volgend jaar hoopt te realiseren. 48 miljard dollar: dat is niet zo heel veel minder dan de huidige waardering van Aramis-moeder Stellantis.

Als Stellantis tegen dezelfde omzetratio werd gewaardeerd, zou het op basis van de omzet van 145 miljard euro in het coronajaar 2020 minstens 580 miljard euro waard moeten zijn: meer dan 10 keer de huidige waardering en Tesla-territorium.

Het verschil is deels te verklaren doordat Carvana met de verkoop van zijn tweedehandsauto’s meer verdient dan Stellantis. Carvana verdiende vorig jaar gemiddeld 3.379 dollar per verkochte tweedehandsauto. Dat zijn marges waar Stellantis alleen maar van kan dromen.

Het autoconglomeraat mag blij zijn als het een marge van 6 of 7 procent realiseert. Stellantis verkocht vorig jaar 6 miljoen Fiats, Peugeots, Opels en Citroëns. De gemiddelde prijs was 24.000 euro, wat een marge van amper 1.700 euro per nieuwe auto is. Zowat de helft van wat Carvana per verkochte auto verdient.