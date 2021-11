Tweedehandsoffensief Cardoen levert 200 jobs op

De autosupermarkt Cardoen stort zich steeds nadrukkelijker op de tweedehandsmarkt. Een nieuw garantieprogramma moet een extra impuls geven en 200 extra jobs opleveren.

Het is een behoorlijke strategiewijziging voor Cardoen: het focust voortaan vooral op tweedehands auto's in plaats van op nieuwe stockwagens. Die ommekeer komt wellicht door de overname door de Franse verkoper van tweedehandsauto's Aramis in 2018, maar heeft op dit moment vooral praktische redenen, erkent co-CEO Ivo Willems.

'Vanwege de chiptekorten en leveringsproblemen zijn er steeds minder nieuwe stockwagens te vinden. Tegelijk is er bij particulieren een heel grote vraag naar tweedehands auto's', zegt Willems. 'Tot voor kort verkochten we bijna alleen nieuwe auto's: 15 procent van de auto's die de showroom verlieten, was een tweedehands. Ondertussen is dat de helft.'

Hij verwacht dat de markt voor tweedehands auto's bij particulieren blijft groeien: 'De catalogusprijzen van nieuwe auto's blijven sterk stijgen. Een nieuwe Volkswagen Polo kostte in 2018 13.999 euro bij ons, vandaag is dat 19.999 euro voor een gelijkwaardig exemplaar. Elektrische auto's maken nieuwe wagens voorlopig alleen maar duurder: de meeste particulieren kunnen dat op dit moment niet betalen.'

Dat nieuwe stockwagens steeds minder belangrijk voor Cardoen worden, betekent niet dat het bedrijf die markt verlaat. Zo verkoopt het sinds begin dit jaar nieuwe elektrische auto's van het merk Aiways. Met een nieuwprijs vanaf 36.000 euro gelden die als een alternatief voor even prijzige maar kleinere elektrische auto's als de Volkswagen ID.3 en de Kia E-Niro. Een groot succes is Aiways nog niet. Willems spreekt van 'niet-spectaculaire' aantallen.

Garantie tot tiende levensjaar

Om meer kopers aan te spreken biedt Cardoen nu een bijkomende garantie tot het tiende levensjaar van de tweedehands auto's aan. Het gaat om wagens van maximaal zes jaar oud en met niet meer dan 100.000 kilometer op de teller. Kopers betalen voor de extra garantie eenmalig 549 euro.

Om te voorkomen dat Cardoen zijn broek niet scheurt aan die formule, heeft het bedrijf in Wilrijk een nieuw reconditioneringscentrum (TRC) opgetuigd. Daar worden ingekochte tweedehands auto's doorgelicht en zo nodig gerepareerd, zodat ze in perfecte staat de verkoop in kunnen. 'Dat kan gaan van het vervangen van remschijven en de distributieriem tot in uitzonderlijke gevallen de hele versnellingsbak', zegt Wim Thuy, hoofd van het TRC.

Extra jobs

In het TRC kunnen via een kettingsysteem zo'n 6.000 tot 7.000 auto's per jaar worden gecontroleerd en hersteld. 'Dat is vooralsnog in één dagshift. We kunnen eventueel opschalen naar meerdere shiften', zegt co-CEO Willems.

Dat moet tegen 2025 zo'n 200 nieuwe jobs opleveren, zegt Willems. Dat is bijna een verdubbeling van het personeelsbestand: in de 16 autosupermarkten van Cardoen werken nu zo'n 250 mensen.