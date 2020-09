Uber wil tegen 2025 helft Brusselse ritten emissievrij maken

In Brussel en een resem andere Europese hoofdsteden wil Uber in 2025 zeker de helft van de kilometers emissievrij rijden. In Amsterdam gaat het bedrijf nog een stap verder: daar moeten tegen 2025 alle ritten worden uitgevoerd door voertuigen die geen schadelijk stoffen uitstoten. Tegen 2040 moeten alle ritten plaatsvinden in voertuigen zonder uitstoot en door middel van openbaar vervoer en andere schone oplossingen.