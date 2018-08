Uitstootregels duwen automodellen uit verkoop

Sommige modellen van merken als BMW, VW en Mercedes zijn tijdelijk niet bestelbaar. Ze worden uit de verkoop gehaald omdat ze niet voldoen aan de strengere uitstootregels die volgende maand van kracht worden.

Wie op het punt staat een nieuwe auto te kopen, zal in sommige gevallen meerdere maanden moeten wachten om zelfs maar de bestelling te plaatsen. Meerdere autobouwers, met de Duitse premiummerken op kop, voeren voor bepaalde modellen een verkoopstop in, ook in ons land. Een verstrenging van de meetprocedure voor de uitstoot ligt aan de basis van hun beslissing.

Na het geknoei met emissiewaarden in Dieselgate werd de WLTP-test ingevoerd. Vanaf september wordt die Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure verder verstrengd. Maar bij meerdere merken hebben een heleboel modellen niet de nodige papieren voor verkoop, zoals benzinewagens die voortaan over een gehomologeerde roetfilter moeten beschikken.

Onder meer BMW en de VW-groep hebben de voorbije maanden de productie van sommige modellen al teruggeschroefd omdat ze de deadline van september als onhaalbaar inschatten. Die productiestop mondt nu uit in een verkoopstop.

Langer wachten op levering

Bij BMW geldt de verkoopstop onder meer voor enkele varianten van de terreinwagens X1, X2 en X5. ‘Die modellen zullen tijdelijk, mogelijk meerdere maanden, niet te bestellen zijn. Het gaat vooral om zwaardere benzinemodellen’, zegt Pieter De Wit, woordvoerder van BMW België-Luxemburg.

Ook de iconische sportauto M3 verdwijnt uit de catalogus, al zullen de stockmodellen nog enkele maanden te krijgen zijn dankzij een overgangsmaatregel. ‘De M3 zit in zijn uitloopfase, net als de X5. We hebben ervoor gekozen de opvolger van de M3 WLTP-geschikt te maken.’

Mercedes-Benz (Daimler) voert onder meer voor de GLE een verkoopstop in, maar zegt net als BMW dat er voor de courantste modellen geen problemen zijn. ‘Bepaalde nichemotorisaties waren een korte periode niet bestelbaar, maar inmiddels zijn alle modellen weer beschikbaar’, zegt woordvoerster Helen Van Nuffelen. ‘De enige uitzonderingen zijn bepaalde modellen die aan het einde van hun levenscyclus zijn en waarvan binnenkort een nieuwe versie uitkomt, zoals de GLE.’

We zitten in een typische transitiefase, te vergelijken met de overgang van Euronorm 5 naar 6. febiac autofederatie

Herbert Diess, de grote baas bij de VW-groep (onder meer Volkswagen, Audi, Porsche) waarschuwde begin deze maand voor bottlenecks in augustus-oktober. In België is op dit moment voor nichemodellen inderdaad sprake van een langere levertijd, bevestigt Jean-Marc Ponteville van de VW-verdeler D’Ieteren. ‘We volgen het van week tot week op. De bottlenecks hebben te maken met de homologatie die de auto’s nog moeten krijgen. De courante modellen hebben die wel al. Voor die auto’s verloopt alles normaal.’

Modellen verdwijnen

Vorige maand raakte bekend dat Volkswagen zijn legendarische model Golf GTI niet meer aanpast aan de nieuwe regels en dus uit de verkoop haalt. ‘Het gaat evenwel alleen om de 230 pk-versie’, preciseert Ponteville. ‘De Performance-variant van 245 pk, sowieso de meest gevraagde, blijft wel beschikbaar. Het verdwijnen van sommige modellen heeft dus ook te maken met het einde van hun levenscyclus of hun vervanging door hogere motorisaties.’

Eerder dit jaar speculeerde de Britse pers over een verkoopstop voor de Audi SQ5 en raakte bekend dat Peugeot de productie van zijn model 308 GTI van juni tot oktober opschort.

Sommige stemmen in de autosector spreken over ‘WLTP-chaos’ en noemen de opeenvolgende uitstootnormen ingewikkeld en onoverzichtelijk. ‘We zitten in een typische transitiefase’, zegt Joost Kaesemans, de woordvoerder van de autofederatie Febiac. ‘De situatie is vergelijkbaar met een overgang van emissienormen, bijvoorbeeld van Euronorm 5 naar 6.