Umicore gaat batterijen elektrische BMW's recycleren

Materialengroep Umicore sluit een alliantie met autobouwer BMW en batterijmaker Northvolt. Hun ambitie: een duurzame levenscyclus voor de batterij in een elektrische auto.

Volgens sommige milieu-organisaties is de elektrische auto, die geen CO2 uitstoot, minder milieuvriendelijk dan hij lijkt, omdat het productieproces voor de batterij vervuilend is en de batterij moeilijk herbruikbaar restafval oplevert. De Duitse autobouwer BMW wil die zwakke plek nu aanpakken en sluit een technologisch partnerschap met de Zweedse batterijproducent Northvolt (mede opgericht door een ex-topdirecteur bij Tesla) en de Belgische materialen- en recyclagegroep Umicore .

De drie partners streven naar een gesloten cyclus voor de batterij. Dat houdt vijf facetten in.

Een batterijontwerp dat zoveel mogelijk recyclage mogelijk maakt.

dat zoveel mogelijk recyclage mogelijk maakt. Het productieproces moet zoveel mogelijk met hernieuwbare energie gebeuren.

moet zoveel mogelijk met hernieuwbare energie gebeuren. De levensduur van de batterij in de auto verlengen.

van de batterij in de auto verlengen. Een tweede leven geven aan de autobatterij, bijvoorbeeld als thuisbatterij voor energie-opslag.

geven aan de autobatterij, bijvoorbeeld als thuisbatterij voor energie-opslag. Finaal moet de batterij gerecycleerd worden.

Umicore zal op twee vlakken een rol kunnen spelen: bij de aanlevering van materialen voor batterijen én bij de recyclage op het einde van de keten. Al is het nog te vroeg om al over mogelijke contracten te spreken. De focus ligt op onderzoek. 'Dit is geen commerciële, maar een technologische alliantie', beklemtoont een woordvoerster.

Strategisch belang

Volgens BMW gaat het om een initiatief 'van strategisch belang'. 'De gebruikte materialen opnieuw in het productieproces inzetten wordt almaar belangrijker, aangezien er steeds meer elektrische auto's op de weg komen', klinkt het.

'Hiermee onderstrepen we het toekomstige potentieel en het belang van een Europese toeleveringsketen voor het succes van auto-elektrificatie in de regio', zegt Umicore-CEO Marc Grynberg in de gezamenlijke mededeling.

Northvolt is vandaag al een technologiepartner van BMW en is in Zweden een reusachtige fabriek voor autobatterijen aan het bouwen. De alliantie doet vermoeden dat BMW daar een belangrijke afnemer van wordt. 'Uiteraard hopen we dat dit het begin is van een lange samenwerking', klinkt het hoopvol bij Northvolt. De Zweden krijgen al zeker een belangrijkere rol bij het testen van nieuwe batterijen voor ze in massaproductie gaan.

Umicore kondigde in juni aan een nieuwe batterijtechnologiefabriek neer te poten in het Poolse Nysa, en niet op de voormalige Opel-site in Antwerpen, waar sommigen op hoopten. De nieuwe site, die in de buurt van tal van batterijfabrieken gelegen zal zijn, zal een belangrijke rol gaan spelen in de technologische alliantie met BMW.

Het Belgische materialenbedrijf produceert zelf geen batterijen, maar levert een cruciaal onderdeel aan de batterijproducenten. Een batterij bestaat uit een anode en een kathode - de negatieve en de positieve pool - en de bewegende elektronen tussen die twee creëren energie. Umicore maakt legeringen voor kathodes op basis van nikkel, mangaan en kobalt. Nysa ligt op slechts drie uur rijden van Oost-Duitsland. De elektrische BMW i3 rolt van de band in Leipzig.

BMW hoopt tegen volgende zomer zijn nieuwe expertisecentrum voor batterijen te kunnen openen in thuishaven München. Dat wordt het hart van het duurzamebatterij-initiatief en zal informatie uitwisselen met Umicores R&D-centrum in Olen.

Batterijalliantie

Het Duits-Zweeds-Belgische consortium is ook een opsteker voor de Europese Commissie. Een jaar geleden bracht ze grote Europese bedrijven, waaronder de Belgische toppers Umicore en Solvay, bijeen met één doel: de inhaalrace inzetten voor de productie van batterijen voor elektrische auto's.