Umicore in zee met Volkswagen voor batterijmaterialen

Umicore gooit zijn strategie in kathodes, het meest cruciale onderdeel van herlaadbatterijen in elektrische auto's, om. Dat leert een persbericht .

De materialengroep richt met Volkswagen een joint venture op voor de bevoorrading van kathodematerialen voor Europa's grootste autobouwer. Bedoeling is dat de VW-fabriek in het Duitse Salzgitter tegen 2025 een initiële jaarlijkse capaciteit heeft van 20 GWh. Tegen 2030 moet dat 160 GWh worden, voldoende om jaarlijks 2,2 miljoen elektrische auto's op de weg te houden.

Lagere winst

Gevolg is wel een lager dan verwachte vraag voor de NMC-kathodes (nikkel, mangaan en kobalt) met lager nikkelgehalte, waar Umicore nu wereldmarktleider in is. En dus waarschuwt Umicore voor een lagere dan verwachte winst voor de divisie batterijmaterialen in zowel 2022 als 2023. En dus ook voor de afdeling Energy & Surface Technologies, waarvan de batterijmaterialen de belangrijkste component vormen.