Umicore uit de bocht door zwakke batterijen

Terwijl de recyclagetak van Umicore in Hoboken boomt, ziet de cruciale afdeling batterij-materialen haar winst fors dalen. Daardoor krijgt Umicore een pandoering op de beurs.

Umicore stuurde maandag onverwacht een verrassende update uit. De Belgische groep rekent in het boekjaar 2020 op een bedrijfswinst tussen 465 en 490 miljoen euro. Dat is minstens 4 procent minder dan de 509 miljoen over boekjaar 2019, maar in lijn met de 480 miljoen waar analisten van uitgingen. 'Ondanks de verwoestende gevolgen van de pandemie zit Umicore op schema om een sterke prestatie in 2020 neer te zetten', maakte CEO Marc Grynberg zich sterk.

Maar de update legt een enorme tweespalt binnen het beursgenoteerde bedrijf bloot. Dat de winst op peil blijft, is grotendeels te danken aan de boomende recyclagetak in Hoboken. Die afdeling stevent af op een recordjaar met een winstbijdrage van 320 à 330 miljoen euro, minstens 70 procent meer dan in 2019. De tak Recycling profiteert van gunstige handelsvoorwaarden en hogere prijzen voor edelmetalen zoals rhodium. Voor die stof bestaan geen termijncontracten, waardoor Umicore de wet van vraag en aanbod volledig kan uitbuiten.

Ook de afdeling katalysatoren kwam er in het derde kwartaal dankzij het herstel van de auto-industrie weer bovenop. Umicore verwacht dat de wereldwijde autoproductie dit jaar 'maar' 20 procent zal dalen, terwijl het bedrijf eerder een daling van 25 procent vreesde. Vooral China, waar Umicore sterk staat bij internationale autofabrikanten, draaien de zaken goed. Daardoor moet de tak katalysatoren Umicore dit jaar een winst van 130 miljoen à 140 miljoen euro opleveren.

Batterijen

Het grote zorgenkind is de 'hipsterafdeling' Energy & Surface Technologies. Die tak is de wereldmarktleider voor kathodematerialen in batterijmaterialen. Door de boom van de elektrische auto moet de afdeling uitgroeien tot de grote winstmotor van Umicore. Terwijl de totale automarkt in het rampzalige coronajaar bijna overal achteruitging, steeg de verkoop van auto's met een elektrische aandrijving in de eerste negen maanden van 2020 met 9 procent.

Maar Umicore slaagt er niet in om te profiteren van de elektrische hype. Voor heel 2020 ziet CEO Marc Grynberg de winstbijdrage van zijn hippe batterijtak minstens 60 procent zakken tot 70 à 75 miljoen euro. Dat betekent dat de afdeling, die over de eerste jaarhelft 54 miljoen winst draaide, in het tweede semester amper rendabel was.

In verschillende markten krijgt Umicore tegenwind. In Europa stijgt vooral de vraag naar plug-inhybrides, die gemiddeld gemiddeld minder kathodematerialen gebruiken dan zuiver elektrische wagens. In China daalt de vraag naar elektrische auto's al sinds vorig jaar, toen de overheid de subsidiemogelijkheden sterk inperkte. In de eerste negen maanden van dit jaar werden opnieuw 19 procent minder e-auto's verkocht in China, de grootste automarkt ter wereld.

De batterijafdeling zal door de overcapaciteit in China meer tijd nodig hebben om de gewenste schaaleffecten te bereiken. Marc Grynberg CEO Umicore

Ondanks de stijgende elektrische autoverkoop in het derde kwartaal kampt de Chinese markt in batterijmaterialen nog steeds met een aanzienlijke overcapaciteit. Door de hoge vaste kosten creëert de ongebruikte capaciteit in Umicore’s nieuwe Chinese fabriek voor kathodematerialen een negatief hefboomeffect voor het bedrijf. Bovendien rekent Grynberg niet snel op beterschap. De batterijafdeling zal door de overcapaciteit in China 'meer tijd nodig hebben om de gewenste schaaleffecten te bereiken'.

Beurs

Beleggers, die het meeste belang hechten aan de batterijafdeling, straften Umicore genadeloos af. Het bedrijf ging maandag op de beurs tot 10 procent omlaag. De koers belandde tijdelijk zelfs onder het lockdowndieptepunt van 16 maart.

Ook analisten toonden zich bezorgd over de makke prestaties van de batterijtak. 'Ook al bieden op groepsniveau de sterke remonte in katalysatoren en de aanhoudend hoge metalenprijzen bij recyclage tegengewicht, toch zal het nieuws nog meer twijfel zaaien over de concurrentiële positie van de kathodematerialen en het toekomstige rendement van de afdeling', oordeelt ING-analist Stijn Demeester.