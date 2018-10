VDL Nedcar schrapt duizend banen

VDL Nedcar bevestigt dat er in het Nederlandse Born duizend banen zullen verdwijnen. In die fabriek werken veel Belgen.

Het nieuws was enkele dagen geleden al uitgelekt, maar wordt nu bevestigd door het bedrijf zelfs. Het personeel wordt vrijdag over de ingreep ingelicht, zegt een woordvoerder van VDL. In de fabriek niet ver van de Belgische grens werken ook heel wat Belgen.