VW boekt Elon Musk om managers te motiveren

Tijdens een evenement voor zijn 200 belangrijkste managers kwam de Duitse autobouwer Volkswagen met een bijzondere 'surprise guest': Elon Musk, de CEO van Tesla.

Bij Volkswagen, de grootste autobouwer van Europa, werd Tesla lange tijd genegeerd of weggelachen. Toen VW later zelf ook meer op elektrische mobiliteit begon in te zetten, probeerde de groep met de elektrische Audi e-tron en de VW ID.3 'Tesla-killers' in de markt te zetten, maar voorlopig nog zonder overtuigend succes.

Volkswagen-CEO Herbert Diess, die een leidende rol in elektrische wagens ambieert, zorgde voor een opmerkelijke trendbreuk door Tesla-oprichter Elon Musk als speciale gast te laten spreken tijdens een conferentie voor 200 directieleden. Diess omschreef Musk als 'hun sterkste concurrent'. Het uitnodigen van Musk was ook een duidelijk statement dat de groep 'een andere mindset nodig heeft om de nieuwe concurrenten aan te pakken'.

Musk had het in een videogesprek over de omslag van VW naar elektrische wagens, zijn managementstijl en productieproblemen. Hij gaf ook aan te geloven dat Volkswagen zal slagen in zijn bocht naar elektrische wagens.

Opvolger

Terwijl traditionele VW-bonzen steeds koel reageerden op Tesla en Musk, is er al jaren een bijzondere chemie tussen Diess en Musk. Dit jaar lekte uit dat de toenmalige BMW-manager Diess in 2015 bijna CEO van Tesla geworden was, op een moment dat Musk de fakkel wou doorgeven.