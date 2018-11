VW-dealers kreunen onder druk van bovenaf

Tot voor kort telde België 171 concessiehouders. Maar tijdens een cruise in Kroatië maakte de Belgische VW-invoerder D'Ieteren Auto onverwacht bekend dat hij zijn dealernetwerk tegen 2020 fors wil hervormen. Een 25-tal 'market area leaders' werd verplicht de concurrerende garages in hun buurt over te kopen. Door concessies te bundelen wil D'Ieteren, dat een op de vijf auto's in België verkoopt, de erg lage rendabiliteit van de dealers opkrikken.

Het aantal verkooppunten van VW, Audi, Seat en Skoda zal uiteindelijk niet fel dalen. Maar terwijl elke garage vroeger een boekhouder als manusje-van-alles in dienst had, moet één superdealer de hr, IT of marketing van verschillende garages goedkoper, beter en moderner organiseren.

Volgens Denis Gorteman, de CEO van D'Ieteren Auto, is de kans groot dat de consolidatie al voor 2020 rond is. 'Onze partners beseffen dat deze oefening nodig is', zegt Gorteman. D'Ieteren zet langs alle kanten druk op de dealers. Garages die niet mee willen of mogen in de nieuwe structuur, kregen hun opzeg als concessiehouder, al ontkent D'Ieteren dat.

Regionale superdealers

In sommige regio's zijn erg ambitieuze superdealers opgestaan. Nadat de Lanakense dealer Coox paste voor het superdealerschap, heeft de Limburgse dealer Delorge ongeveer alle VW-garages in Limburg overgenomen. Eigenaar Peter Guelinckx, getrouwd met een telg van de Kinepolis-familie Claeys, verdrievoudigt de omvang van zijn bedrijf in een paar jaar.

Ook MIG Motors uit Evergem stoomt vooruit. Terwijl het bedrijf in 2014 nog een omzet van 22 miljoen euro draaide, rekent het na de overname van de VW-garages in het Gentse op een omzet van 200 miljoen euro. 'Het zijn gigantische investeringen maar schaalvergroting is nodig', zegt CEO en mede-eigenaar Erik Doets, die pas vorig jaar in de autosector stapte. Begin dit jaar vond MIG Motors zelfs nog de tijd om de concessie van Aston Martin in Brussel over te nemen.

Niet bij alle superdealers rolt het geld even vlot. Verschillende uitverkorenen, die vereerd waren dat D'Ieteren hen koos, hebben de lasten van een overname onderschat en trappen op de rem. 'Eén garage overnemen vergt normaal gezien drie jaar bloed en tranen. Vier collega's inlijven, dat gaat niet zomaar', getuigt een dealer. 'Een goede garagist is niet per se een goede manager van meerdere garages.'

Vooral het menselijke aspect blijkt erg delicaat. 'Wij zijn jarenlang concurrenten geweest, er bestaan dus twee kampen', zegt een superdealer die weinig zin heeft in overnames. 'Het personeel staat vaak vijandig tegenover de nieuwe eigenaar.' Familiebedrijven

Verschillende superdealers werpen dan ook de handdoek in de ring. Zo heeft de Dendermondse dealer Buslot, die het Waasland moest leiden en al zijn concurrent uit Lokeren overnam, zijn zaak vorige week verkocht aan concurrent Mertens uit Sint-Niklaas. 'Ik zit vol energie', zegt Dominique Desrumaux, de 34-jarige eigenaar van Mertens. 'Het moeilijkste zal zijn om de mensen te overtuigen en de juiste mindset te creëren.' Desrumaux, een oud-werknemer van D'Ieteren, rekent dat de vorming van zijn market area, die drie garages (inclusief vastgoed) omvat, hem 11 miljoen euro zal kosten.

Die bedragen doen superdealers, vaak familiebedrijven, duizelen. Ook de eigenaars van de Antwerpse garage Rietje, tegen hun zin aangeduid als superdealer, besloten zich vorig jaar, vooral om gezondheidsredenen, terug te trekken. D'Ieteren rook zijn kans en kocht de zaak zelf. Zo verstevigde het bedrijf zijn aanwezigheid op de as Brussel-Antwerpen, waar het leeuwendeel van de leasevolumes wordt gedraaid.

Deze zomer lijfde het beursgenoteerde bedrijf ook de grote garage Bruynseels in Brussel in. Binnenkort volgen de Antwerpse garage Thuy en garage Don Bosco in Halle. Met Auto Natie in Antwerpen, ACM in Mechelen en D'Ieteren Car Centers in Brussel leidt D'Ieteren zo de drie belangrijkste market areas van het land. Maar met de recente overname van de Audi- en Bentley-garage Bourgoo in Knokke-Heist toonde de invoerder dat zijn dromen verder reiken.

Iedereen verwacht dat het aantal superdealers bij VW op termijn nog verder daalt. Veel dealers vrezen dat D'Ieteren het hele verkoopnetwerk uiteindelijk zelf wil bestieren, zeker als het bedrijf zijn gekoesterde invoerderscontract met Volkswagen zou verliezen. België is een van de weinige landen waar Volkswagen zijn auto's door een externe partij laat invoeren. Maar voorlopig zit D'Ieteren stevig in het zadel. Begin september verlengde Volkswagen opnieuw de samenwerking met zijn Belgische invoerder, die teruggaat tot 1948.

D'Ieteren blijft Belgisch bastion

VW-invoerder D'Ieteren kiest ervoor zijn netwerk in Belgische handen te houden. Met uitzondering van de Franse groep PGA in Luik zijn alle superdealers Belgische bedrijven, vaak in familiale handen. Het beurs- genoteerde bedrijf gaat zo in tegen de internationaliseringstrend op de Belgische garagemarkt.

Bij heel wat andere merken belandden de voorbije twee jaar alsmaar meer garages in buitenlandse handen.

De Zweden tonen zich erg actief. Zo kocht het Zweedse Anders Hedin, een reus met een omzet van 1,5 miljard euro, de voorbije twee jaar meer dan tien Mercedes-vestigingen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Ook nam de Zweedse beursgenoteerde autogroep Bilia Holding deze zomer de BMW-dealer Verstraeten uit Lochristi over, nadat ze eerder al de concessies in Aarlen en Libramont had gekocht.