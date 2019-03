VW-grootaandeelhouder kapittelt Audi Brussel

De fabriek van Audi Brussel heeft er een machtige tegenstrever bij. Het gaat niet om het hippe Tesla of een goedkope fabriek in China, maar om Wolfgang Porsche. De grootaandeelhouder en bestuurder van Audi-moeder Volkswagen bekritiseerde vorige week op het Autosalon van Genève de beslissing van Audi in 2016 om zijn eerste volledig elektrische model, de SUV E-tron, niet in de Duitse fabrieken van Ingolstadt of Neckarsulm, maar in België te laten bouwen.