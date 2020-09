VW lanceert elektrische kever van de 21ste eeuw

Met de nieuwe ID.3 lanceert Volkswagen zijn elektrische auto voor het volk. Betekent dat model de doorbraak van de e-mobiliteit?

Toen Herbert Diess in augustus twee weken op vakantie naar Italië ging, leende hij een ID.3. De CEO van Volkswagen was onder de indruk van de snelle oplaadtijd, meldde hij op de website LinkedIn. 'In 15 minuten 100 kilometer opgeladen. Ontspannen een koffie drinken en het gaat verder. Daar zie ik überhaupt geen probleem, zeer aangenaam.'

Het promopraatje van de grote baas kwam VW gelegen. Deze maand levert de autobouwer de eerste exemplaren van het model dat het belang van de kever of de Golf evenaart. De ID.3 moet VW het elektrische tijdperk binnenloodsen, maar is ook de lakmoesproef voor het verkooppotentieel van de e-auto.

1. De erfenis van dieselgate

De ID.3 is niet het eerste e-model van Volkswagen. Het Duitse merk bouwde midden jaren 70 al een elektrisch aangedreven Golf. Later kwam VW met de e-Golf, die in België weinig succes boekte.

In 2025 verwacht VW al 1 miljoen elektrische auto's te verkopen.

De ommekeer kwam in 2015. Het Duitse concern biechtte toen op dat het in 11 miljoen dieselauto's illegale software had geïnstalleerd om CO2-uitstoottesten te omzeilen. In de nasleep van dieselgate besloot het bedrijf het geweer van schouder te veranderen en volledig in te zetten op elektromobiliteit. De VW-groep, met naast het merk Volkswagen ook Audi, Seat, Skoda en Porsche, wil tegen 2029 75 zuivere e-modellen op de markt brengen. Het concern investeert daarvoor 33 miljard euro. In 2025 verwacht VW al 1 miljoen elektrische auto's te verkopen.

Om die ambitie te bereiken, gooide VW zijn productiesysteem volledig om. Terwijl VW vroeger auto's met zowel elektro- als verbrandingsmotor op eenzelfde platform bouwde, introduceerde het bedrijf een aanpasbaar systeem, genaamd MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten). Op dat platform wil VW alle elektrische modellen produceren. In 2021 volgt de elektrische SUV ID.4 en in 2022 de ID. Buzz, de elektroversie van het legendarische VW-busje.

2. Modellenoffensief

De ID.3 is de eerste vrucht van het peperdure MEB-platform. Vlekkeloos liep de transformatie niet. De opstart van de ID.3 ging gepaard met tal van problemen met elektronica en software, waardoor concernchef Diess in juni zijn verantwoordelijkheid voor het merk VW moest afgeven.

De miserie maakte duidelijk welke achterstand VW heeft opgelopen op concurrent Tesla. Terwijl de autosector jarenlang schamper deed over de Amerikaanse nieuwlichter, bewees CEO Elon Musk het voorbije jaar dat Tesla op grote schaal elektrische auto's kan bouwen, verkopen én voortdurend updaten met de nieuwste snufjes. Voor VW, de tweede grootste autobouwer ter wereld, is het een erezaak Tesla te onttronen en het elektrische vakmanschap van de Duitse auto-industrie te bewijzen. 'De ID.3 is de prelude van de inhaaljacht op Tesla', verkondigde VW-chef Diess eerder.

92 elektrische modellen Volgens de Europese milieufederatie Transport & Environment zullen tegen 2021 92 volledig elektrische modellen te koop zijn.

Ook andere autobouwer zetten een elektrische offensief op poten. Volgens de Europese milieufederatie Transport & Environment zullen tegen 2021 92 volledig elektrische modellen te koop zijn. Die plotse stroom aan e-auto's is het gevolg van de striktere Europese CO2-doelstellingen die volgend jaar in werking treden. Als constructeurs de doelen niet halen, moeten ze stevige boetes betalen. Die kunnen ze alleen vermijden door voldoende elektrische en dus emissievrije auto's te verkopen. De EU stimuleert dat met miljardeninvesteringen in lokale batterijproductie.

3. Lagere prijzen

Behalve in toplanden als Nederland en Noorwegen loopt de verkoop van elektrische auto's voorlopig behoorlijk mak. In België werden vorig jaar maar 8.829 zuiver elektrische wagens ingeschreven. Terwijl de totale automarkt in de eerste zeven maanden van dit coronajaar een kwart daalde, steeg de elektrische verkoop wel met 18 procent (zie grafiek). Daarmee haalt de e-auto op batterijen een historisch hoog marktaandeel van 2,3 procent.

De First Edition van de ID.3 kost 38.000 euro. Dat is een pak minder dan het eerste 'betaalbare' Model 3 van Tesla.

Een cruciaal verkoopargument voor de ID.3 is de prijs. De First Edition, waarvan de 30.000 stuks snel weg waren, kost 38.000 euro. Dat is een pak minder dan het eerste 'betaalbare' Model 3 van Tesla, waarvan de prijs start bij 48.800 euro. Terwijl elektrische fans lange tijd moesten kiezen tussen Aziatische modellen als de Nissan Leaf, of duurdere auto's zoals Tesla of de Brusselse Audi E-tron, staat met de ID.3 een aantrekkelijke Europese e-auto met een redelijke prijs in de showrooms.

Bovendien moet de prijs nog zakken. Tegen eind dit jaar volgt een ID.3 met een kleinere batterij, die 330 kilometer ver raakt en onder de psychologische grens van 30.000 euro duikt. 'De prijzen zullen blijven dalen tot elektrische auto's goedkoper zijn dan andere auto's', voorspelt Jean-Marc Ponteville, woordvoerder van de Belgische VW-invoerder D'Ieteren.

De ID.3 is duurder dan een mooie Golf. Maar als je kijkt naar de totale kosten is hij heel interessant. Jean-Marc Ponteville Woordvoerder VW-invoerder D'Ieteren.