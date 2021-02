'VW overweegt Porsche naar beurs te brengen'

Een beursgang van de iconische sportwagendochter is een optie om Wolfsburg de cashverslindende switch naar het elektrische tijdperk te laten maken.

Op de beurs van Frankfurt koerst Volkswagen in de middaghandel tot 4 procent hoger naar 168 euro. Dat is de hoogste koers sinds februari 2020, toen Wolfsburg in beurswaarde gepasseerd werd door de op het linkerbaanvak scheurende pionier in elektrische auto's Tesla.

Sindsdien is CEO Herbert Diess meer dan ooit gebrand om de tanker die de Duitse autoreus is snel de switch naar het elektrische tijdperk te laten maken. Maar koken kost geld natuurlijk. De ID.3 die Volkswagen vorig jaar lanceerde, moet het startschot worden van een waar elektrische modellenoffensief.

Elon Musk test de ID.3 van Volkswagen.

Volgens het Duitse blad Manager Magazin is een van de opties die op tafel ligt een aparte beursgang van de bijna onzedig rendabele sportwagendochter Porsche, wat potentieel flink wat cash kan opleveren.

Het is Wolfsburg uiteraard niet ontgaan dat beleggers storm lopen voor iconische sportwagenmerken.

Het aandeel Ferrari is sinds de beursgang in 2016 ruim verviervoudigd. Zelfs de pandemie kon het beleggersenthousiasme maar even temperen (zie grafiek). Wolfsburg zou hoogstens 25 procent naar de beurs brengen, maar zelfs zo'n minderheidsbelang kan volgens schattingen 20 à 25 miljard euro opleveren.

Manager Magazin schrijft wel dat 'een bestuurslid van VW' er aan toevoegt dat een IPO 'alleszins niet meer voor dit jaar' zou zijn.

Porsche & Porsche

Voor alle duidelijkheid: er noteert al een Porsche Automobil Holding op de beurs van Frankfurt. Maar die heeft sinds 2008 niks meer te maken met de iconische sportwagenbouwer, toch niet rechtstreeks. In 2008 lanceerde toenmalig Porsche-CEO Wendelin Wiedeking een gedurfde raid op het veel grotere Volkswagen.

Een cunning plan waar de kredietcrisis een stokje voor stak - het was in de plaats Volkswagen dat volledig de hand legde op Porsche - maar en passant veroorzaakte Wiedeking wel de moeder aller short squeezes. Sinds die mislukte raid is het beursgenoteerde Porsche gereduceerd tot een monoholding met een pak Volkswagen-aandelen en een nog groter pak rechtszaken.