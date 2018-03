VW rekent op renaissance van de diesel

Terwijl Toyota zijn dieselverkoop in Europa wil stopzetten, rekent Volkswagen op een renaissance van de vermaledijde technologie.

Op het Autosalon in Genève, de jaarlijkse hoogmis van de autosector, domineert één woord alle gesprekken: diesel. De kritiek op de 'vuile' dieselmotor, die begon na het Dieselgate-schandaal bij Volkswagen in 2015, bereikte een hoogtepunt toen een Duitse rechtbank vorige week besliste dat Duitse steden diesels mogen bannen. De voorbije maanden daalde de verkoop van diesel in Europa razendsnel.

Toyota, de tweede grootste autobouwer ter wereld, nam daarom de vlucht vooruit. Het Japanse bedrijf kondigde in Genève aan vanaf eind dit jaar zijn (erg bescheiden) verkoop van dieselauto's in Europa stop te zetten. Toyota kwam als een van de eerste merken met een hybride model - de Prius - en wil die voorsprong nu te gelde maken.

‘Ik zie nog een toekomst voor diesel, maar in sommige kleinere auto’s zal diesel progressief verdwijnen’, stelde de Europese topman van Ford. De Zweedse autobouwer Volvo kondigde eerder aan dat elk nieuw model vanaf 2019 minstens een elektrische motor zal bevatten.

Tesla

We blijven investeren in diesel. Ralf Späth CEO Jaguar Land Rover

Het Britse luxemerk Jaguar lanceert in Genève zijn eerste elektrische auto, de I-Pace. De kleine SUV gaat de concurrentie aan met de hippe elektrische terreinwagen Tesla X. Ook de eerste elektrische Audi e-tron, die in Genève als prototype werd voorgesteld (zie foto) en eind dit jaar in Brussel van de band rolt, zit in hetzelfde segment.

Maar Jaguar geeft de diesel helemaal niet op. ‘De I-Pace is onze eerste stap in de geëlektrificeerde wereld’, zegt Ralf Späth, de Duitse CEO van Jaguar Land Rover, aan De Tijd. ‘Maar we blijven investeren in diesel. Diesel is een zeer interessante motor. De CO2-uitstoot ligt 20 à 25 procent lager dan bij een benzinemotor, en de problemen met NOx (stikstofoxide, waarmee VW sjoemelde, red.) raken opgelost. Als we een enorme shift van diesel naar benzine zien, zal het moeilijk zijn om de CO2-doelen te halen.’

Toch durft Späth geen voorspellingen te doen over de verkoop binnen vijf jaar. ‘In 2025 zou de elektrische auto 20 à 25 procent van de verkoop vertegenwoordigen. Dat betekent dat de rest nog altijd een verbrandingsmotor heeft’, merkt hij fijntjes op.

Renaissance

De markt heeft diesel gedood. Sergio Marchionne CEO Fiat

Sergio Marchionne, de flamboyante CEO van FCA (Fiat), nam op het Autosalon naar goede gewoonte geen blad voor de mond. ‘De markt heeft diesel gedood’, zei de Italiaan op een persconferentie. ‘Het maakt niet meer uit of een diesel goed of slecht is voor het milieu.’

Maar Marchionne waarschuwde voor overdreven elektrische euforie. ‘Ik zie elk jaar in Genève de mooiste nieuwe modellen met allerlei alternatieve aandrijvingen. Maar op het eind van het jaar maken die dan 0,2 procent van de verkoop uit.’

Diesel zal een renaissance zien in de niet al te verre toekomst want mensen die met diesel rijden, zullen beseffen dat het een zeer comfortabele manier van rijden is. Matthias Müller CEO Volkswagen