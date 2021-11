VW-topman Diess wekt extra wrevel bonden met Tesla-vergelijkingen

Herbert Diess had al een motie van wantrouwen van de vakbonden aan zijn broek, maar met een nieuwe toespraak heeft hij de relatie nog verslechterd.

De CEO van het Volkswagen-concern - VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley - wist dat hij olie op het vuur gooide. 'Ik weet dat het sommigen onder jullie irriteert', sprak hij toen hij in een speech niet minder dan 15 keer naar Tesla verwees.

Diess gebruikt het voorbeeld van de nieuwe fabriek van Tesla in Grünheid, bij Berlijn, om duidelijk te maken dat in de fabriek bij het VW-hoofdkantoor in Wolfsburg dringend zaken moeten veranderen.

In vergelijking met de Tesla-fabriek is het 'Stammwerk' van Volkswagen in Wolfsburg een log en ouderwets apparaat. Terwijl in Grünheide een Tesla Model Y in tien uur in elkaar wordt gesleuteld, hebben de 60.0000 werknemers in Wolfsburg drie keer zoveel tijd nodig om een Golf in elkaar te zetten.

'De volgende Golf mag geen Tesla zijn', zei Diess in een nieuwe oproep tot een stevige hervorming. Het staat volgens Diess vast dat er de komende tien tot vijftien jaar 'zeker minder banen' in Wolfsburg zullen zijn, zowel bij de kantoorfuncties als in de fabriek.

Met zijn uitspraken doet Diess weinig om het conflict met de vakbonden te ontmijnen. De bonden liggen op ramkoers met Diess sinds hij in een vergadering van de raad van bestuur had laten doorschemeren dat de elektrificatie alleen al in de Duitse VW-fabrieken 30.000 jobs kan kosten. Dat is onbespreekbaar voor de vakbonden, die al langer klagen dat het veel te lang duurt voor Wolfsburg zijn eerste elektrische auto mag maken.