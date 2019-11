VW trekt 16 miljard extra uit voor auto van de toekomst

Volkswagen, de grootste autobouwer ter wereld, reageert met een fors investeringsplan op Tesla's aankondiging deze week dat het een gigafabriek voor elektrische wagens gaat bouwen in VW-thuisland Duitsland.

De Duitse reus maakte vrijdag, na een vergadering van de raad van bestuur, bekend de volgende vijf jaar 60 miljard euro uit te trekken voor het nieuwe rijden. Dat is 16 miljard euro of 36 procent meer dan in het vorige vijfjarenplan (2019-2023). Daardoor stijgt het jaarbudget van 8,8 naar 12 miljard euro.