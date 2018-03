Van Hool houdt hart vast over mogelijke Trump-taks op bussen

Als de handelsoorlog met Europa escaleert wil Donald Trump ook zware heffingen invoeren op de import van Europese voertuigen. De vakbonden en de directie van de busbouwer Van Hool zijn er niet gerust in.

Het dreigement van Trump is een reactie op de door Europa aangekondigde tegenmaatregelen op de Amerikaanse staalheffingen.

Als de heffingen op voertuigen er komen, dan is dat slecht nieuws voor Van Hool. Het bedrijf uit Lier produceerde vorig jaar ongeveer 1.200 autocars en stadsbussen. 90 procent daarvan zijn touringbussen voor privéklanten. Daarvan wordt circa 50 procent geëxporteerd naar de VS. Dat komt overeen met zowat 500 touringcars per jaar. Het gros daarvan wordt in de Van Hool-fabriek in Macedonië gebouwd. De dure gesofistikeerde dubbeldekbussen voor de Googles en Facebooks van deze wereld worden in Lier geproduceerd.

‘Als Trump invoertaksen heft op de export van bussen naar de VS, zal dat zeker een impact hebben op onze productie’, zegt ACV-vakbondssecretaris Marc De Hert. ‘Mogelijk wordt het dan voor bepaalde bustypes niet meer rendabel om die vanuit Europa naar de VS te exporteren.’

Bij Van Hool in Lier zijn nog 2.600 van de 3.400 werknemers bezig met de bouw van touringcars, dubbeldekbussen en in minder mate trambussen en stadsbussen. In het veel goedkopere Macedonië assembleren 1.100 werknemers van Van Hool uitsluitend touringcars, voor de VS maar ook voor Europa. Van Hool bouwde de fabriek in Macedonië trouwens om een Amerikaans order van vijf jaar voor 1.100 touringcars te kunnen afwerken.

De kans bestaat dat Van Hool een deel van zijn Belgische productie verhuist naar Macedonië of zelfs naar de VS. marc de hert ACV-vakbondsman

De Hert vreest dat als Macedonië plots minder autocars gaat produceren wegens het wegvallen van Amerikaanse bestellingen, Van Hool misschien beslist om een deel van de productie van Lier naar Skopje te verhuizen. Daarbij speelt ook het feit dat de Macedonische fabriek veel moderner is. Op langere termijn vreest De Hert dat een groot deel van de productie van de touringcars naar de VS verhuist.

Kopie

Van Hool kondigde begin dit jaar immers aan dat het in Tennessee een megafabriek gaat neerzetten om bussen voor het openbaar vervoer te bouwen.

De fabriek wordt een kopie van die in Macedonië. Van Hool kan nu geen stadsbussen exporteren naar de VS omdat Amerikaanse openbare besturen enkel bussen mogen kopen die voor 70 procent in de VS zijn gebouwd. Met zijn nieuwe fabriek kan Van Hool de groeiende stadsbussenmarkt wel bedienen.

De bouw van de nieuwe fabriek start eind dit jaar. Vanaf 2020 wil Van Hool er 400 bussen per jaar produceren. Op termijn wil het naar 1.000 bussen zoals in Macedonië. De Amerikaanse markt van de stadsbussen is met 8.000 stuks per jaar vier keer groter dan die van de touringcars die Van Hool nu via zijn Amerikaanse distributeur ABC vanuit Europa invoert.

De Hert: ‘Nu zegt Van Hool dat het in de VS alleen stadsbussen gaat bouwen. Maar wat als zijn distributeur ABC, waarin van Hool een belang heeft van 38 procent, plots vraagt om ook touringcars te gaan bouwen in de VS? We zijn een beetje bezorgd en dat te meer omdat een procentuele daling van de productie in Europa tot een gelijke daling van het aantal werknemers zal leiden. 10 procent minder productie betekent 10 procent minder werknemers.’