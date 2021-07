Van Hool sluit batterij-alliantie met Duitse Akasol

Van Hool heeft zich de afgelopen jaren vooral toegespitst op de bouw van hybride bussen en waterstof- en trolleybussen. Dankzij het samenwerkingsakkoord met de Duitse batterijproducent Akasol zet het een belangrijke stap vooruit in de productie van volelektrische bussen, een markt die het de voorbije jaren - behalve voor enkele kleine contracten - links had laten liggen.

Akasol levert Van Hool de volgende vijf jaar batterijen voor elektrische stadsbussen. Momenteel zijn bij de busbouwer volop testen bezig om te kijken op welke manier de nieuwe batterijen, die in de Akasol-fabriek in Langen (Hessen) van de band zullen rollen, in de Van Hool-bussen geïntegreerd kunnen worden.