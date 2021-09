'Vanuit CO2-oogpunt is de exacte einddatum van benzine- en dieselauto's bijna irrelevant'

Terwijl de Duitse auto-industrie volop op elektrificatie inzet, trekken milieuorganisaties naar de rechter om een snelle einddatum voor de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor op te leggen. Daimler-CEO Ola Källenius voelt zich niet aangesproken.

Greenpeace en de Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe staan op het punt de drie grote Duitse autoconcerns - Volkwagen, Daimler en BMW - voor de rechter te slepen op beschuldiging van te weinig inspanningen voor het klimaat. ‘Ondanks almaar extremere weersomstandigheden en wetenschappelijke vaststellingen blijft de Duitse auto-industrie miljoenen klimaatonvriendelijke benzine- en dieselauto’s verkopen’, klinkt het bij Greenpeace en Deutsche Umwelthilfe.

De twee organisaties spiegelen zich aan het succes van een gelijksoortige zaak in Nederland tegen de oliegigant Shell. Die kreeg in mei van de rechter de plicht opgelegd tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 45 procent terug te dringen. De Duitse organisaties hopen de Duitse automakers tot iets soortgelijks te dwingen. Shell ging in hoger beroep tegen de Nederlandse uitspraak in eerste aanleg.

De dreigende rechtszaak bewolkt de gemoederen op het nieuwe Duitse autosalon, dat niet meer in Frankfurt maar in de BMW-heimat München plaatsvindt. Op de stands zijn de modellen met alleen een verbrandingsmotor bijna helemaal verdwenen en staan hybrides in het beste geval aan de zijkant. Elektrische en volledig recycleerbare auto's zetten de toon, terwijl iets verderop twee hallen zijn vrijgemaakt voor producenten van (elektrische) fietsen.

Alle merken hebben de omslag gemaakt naar elektrische auto's, in voorbereiding op de Europese regelgeving die de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren tegen 2035 wil verbieden. De milieuorganisaties vinden dat te traag en eisen het einde van benzine en diesel in 2030.

Maar de milieuorganisaties staren zich te veel blind op een exacte einddatum, zegt Daimler-CEO Ola Källenius in een gesprek met De Tijd. Daimler is het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz en de grootste verkoper van premiumauto's op de planeet.

Vreest u dat de rechter of de overheid u een verplichte einddatum voor de productie van benzine- en dieselmotoren oplegt?

Ola Källenius: ‘Individuele mobiliteit is een verworven recht. Daar wil niemand vanaf. De vraag is niet wanneer je het laatste exemplaar van een bepaalde technologie verkoopt, maar hoe je de juiste omstandigheden schept om op de nieuwe technologieën over te stappen. Al onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling zullen halverwege dit decennium in nieuwe technologieën zijn. Wij zijn er klaar voor. Maar de infrastructuur (vooral laadpalen, red.) moet volgen, dat moeten we als auto-industrie samen met de overheid doen. Wat mij betreft moet ook de energietransformatie volgen, zodat de elektriciteit die we gebruiken om de auto’s te laten rijden daadwerkelijk uit een CO2-vrije bron komt.’

Volvo zegt tegen 2030 emissievrij te zijn. Waarom kunt u dat niet beloven?

Källenius: ‘We zijn de grootste maker van luxeauto’s op de wereld en actief in meer dan 150 landen. Als een bepaalde markt niet even ver staat als bijvoorbeeld Zweden of Duitsland, ga je mensen in die landen dan mobiliteit ontzeggen? Maar het moment komt er sowieso snel aan, zodra we ons hele modellengamma hebben geëlektrificeerd. En of het dan 2032 of 2033 is dat de laatste benzine- of dieselpersonenwagen van de band rolt, dat kan ik nu niet zeggen. Maar vanuit CO2-oogpunt is dat bijna irrelevant.’

Er zijn klachten over het snellaadnetwerk Ionity dat u samen met onder meer de Volkswagen-groep en BMW uitbouwt. VW-baas Herbert Diess klaagde er zelf over in een LinkedIn-bericht.

Källenius: Ik heb Ionity het afgelopen jaar veel gebruikt, en ik heb nog nooit voor een laadstation gestaan waar geen oplader beschikbaar was. Laten we niet vergeten dat 95 procent van de laadbeurten bij Mercedes-Benz-klanten thuis gebeurt: ik vertrek thuis altijd met een volle batterij. Maar we zijn bereid om meer te investeren in Ionity.

Critici stellen dat autoproducenten vasthouden aan verbrandingsmotoren omdat ze een hogere winstmarge hebben dan modellen met een elektrische motor.